Mooie interieurs plus praktische adviezen, dat blijft de kern op de 25e vt wonen&design-beurs

Op 22 september 1993 hield Jan des Bouvrie spreekuur op een woonbeurs in Amsterdam, net als andere bekende interieurontwerpers en architecten. Op de 25e editie van de beurs –vt wonen&design, deze week in de RAI– zitten zeker zestig woonadviseurs klaar op het Adviesplein.

De versiering in de hallen is hier en daar wat glanzender dan anders –vooral met goudtinten, want het is feest– maar verder is het geheim van de grootste woonbeurs van Nederland juist dat het concept in 25 jaar hetzelfde bleef, zegt eventmanager Ingrid van Schooten.

Ze pakt er een boek bij, een ingebonden versie van oude woonbladen, en wijst op de aankondiging uit 1993. Er werd een „spectaculair evenement in de RAI” aangekondigd, De Woonbeurs ’93: een beurs die werd opgebouwd „als een stad, met brede en smallere straten en pleinen.” Vier grote bladen waren betrokken bij de organisatie: Eigen Huis & Interieur, vt wonen, Ariadne en DoehetZelf Woonideeën.

Bonte mix

Op de editie van 2017 heeft Eigen Huis & Interieur een huis ingericht, met een „bonte mix” en „veel van alles.”

Ariadne at Home heeft een landelijk bloemenhuis waarin workshops worden gegeven – gisteren beschilderden bezoekers bloempotten met een speciale krijtverf.

Het blad Wonen Landelijke Stijl liet zich voor zijn huis op de beurs inspireren door een Frans vakantiehuis. In de keuken wordt gekookt. Het magazine Stijvol Wonen koos voor een „chic en tijdloos” huis. En in de kamers van vt wonen stap je „letterlijk vt wonen binnen.”

De beurs ging dinsdag van start en loopt door tot en met het weekeinde. De organisatoren verwachten zo’n 80.000 bezoekers.

”Het antwoord op al jouw woonvragen” is het devies van de beurs anno 2017. Vooraf kunnen bezoekers via de website een adviesgesprek inplannen. Her en der zitten deskundigen samen met klanten over een plattegrond gebogen; ze tekenen kasten en banken in.

Bij sommige stylisten kun je zonder afspraak aanschuiven. Zoals op de met linnen beklede bank bij Annabelle en Cathalijne Vaarkamp van woonwinkel De Potstal. De vloer van bourgondische dallen onder die linnen bank werd gelegd door ’t Achterhuis uit Udenhout, een zaak voor historische bouwmaterialen. Hoe kwetsbaar zijn die stoere stenen eigenlijk, hoe erg is het als er een kop koffie overheen gaat? „Gewoon niet knoeien”, zegt de man van ’t Achterhuis laconiek.

Bij de keus voor nieuwe kleuren in een huis is het belangrijk dat je goed weet op wat voor tinten je telkens valt, zegt Annabelle Vaarkamp. Een beetje zelfkennis is dus nodig. Een vloer is de basis voor een interieur, en de moeite waard om goed over na te denken. Wordt de woonkamervloer een druk patroon van kleurige tegels, dan kun je met een ”kalm” kleed de boel weer rustig –en warm– krijgen. Eén tip nog, zegt Annabelle ten slotte: vergeet niet om geld voor gordijnen over te houden. Voor je het weet vormen ze een sluitstuk op de begroting.

Lamp uit Bali

Voor wie geld voor gordijnen wil bewaren, is hal 9 een spannende. Die brengt iets nieuws: de ”shop till you drop”-afdeling, een afdeling met vazen, potten, manden, krukjes, dekens... Buiten jaagt de storm; regen klettert tegen de ramen. ”Let’s stay inside”, Laten we binnenblijven, zegt de catalogus van E|L by deens.nl, met daarin ontwerpen van twee vrouwen wier eigen label ontstond uit (onder andere) „1 regenachtige dag, 1 snufje moedeloosheid, 10 kilo doorzettingsvermogen.”

Bij veel stands op de beurs liggen folders –nee, glanzende brochures, complete magazines– die gratis mee naar huis mogen. In de woonwereld snappen ze dat de echte keuzes thuis worden gemaakt, voor de haard, bij het licht van zo’n bijzondere lamp uit Bali bijvoorbeeld.