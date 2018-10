Eindelijk begrijp ik wat er op die nieuwe borden langs de snelweg staat. Het heeft me wel een week gekost en het kwartje viel pas toen ik de uitleg las op de bekende matrixborden die bij grote verkeersknooppunten boven de weg hangen.

Eerder was ik al een paar keer bijna tegen de vangrail gebotst als ik weer eens probeerde te ontdekken wat er toch op die borden langs de snelweg stond. Ik had inmiddels, na er een stuk of wat gepasseerd te zijn, de letters „no” weten te ontcijferen. En begon toen al te denken in de richting van een campagne die het gebruik van alcohol ontmoedigt. Maar daar was toch de Bobcampagne voor? Ik kon dus m’n geluk bijna niet op toen ik op dat matrixbord las dat het ging om de splinternieuwe MONO-campagne die tot doel heeft mensen te bewegen hun mobieltje in de auto niet te gebruiken.

De MONO-campagne dus. Met het doel iedereen te leren dat je een telefoon in de auto alleen moet gebruiken om te navigeren of handsfree een telefoongesprek te voeren. Prima actie natuurlijk. Want er is echt niets gevaarlijker dan onderweg te whatsappen, mail te lezen of te sms’en. Ik geef beschaamd toe dat ik wat dit betreft uit ervaring spreek omdat ik het weleens een keertje gedaan heb. Vroeger. En dat ik altijd, hoezeer ik ook meende de attentie op de weg te houden, scheef ging rijden. Levensgevaarlijk dus.

Maar terug naar de MONO-campagne. Want ik wil niet zuur doen en mopperig lijken, maar ik heb zelden zo’n domme campagne gezien. Je moet maar net begrijpen dat het woordje MONO –als je het al kunt lezen– staat voor „ongestoord onderweg” zijn, zoals de ondertitel stelt. Een ondertitel die echt niet te lezen is, of je moet zo ongeveer vlak voor –of tegen– het bord tot stilstand zijn gekomen.

Het woordje MONO is bedoeld om weggebruikers duidelijk te maken dat ze moeten focussen op het verkeer. Oftewel: wees met één ding bezig en doe geen twee dingen tegelijk. Tenminste, dat is zoals ik de campagne als simpel mens uitleg. Maar een ander zou met evenveel recht kunnen zeggen dat MONO betekent: tik appjes, mails of sms’jes in de auto altijd met één hand en niet met twéé handen.

Onzin natuurlijk. Maar toch. Ik kan echt niet begrijpen dat er niets beters te bedenken is om mensen op het gevaar van het gebruik van de mobiel in de auto te wijzen dan zo’n campagne.

Ongestoord onderweg? Absoluut! Maar promoot dat liever met een iets minder storende campagne.