Moderne drone kan zwemmen en klapwieken

Een drone is niet bijzonder meer. Maar het onbemande luchtvaartuig is niet meer wat het is geweest. De piloot staat nog steeds met beide benen op de grond, maar kan kiezen uit een wereld aan mogelijkheden. Wat is er te koop op het gebied van drones?

Altijd in beeld

Nu drones betaalbaarder worden, worden ze vooral gebruikt om hun eigenaren continu in beeld te brengen. Daarom wordt er vooral veel aan de software gesleuteld. Speciale codes zorgen ervoor dat de drone je geen moment uit beeld verliest. Lanceer de drone en stap daarna op je fiets in de wetenschap dat de drone je blijft volgen. Leuk om een fietstochtje eens vanuit de lucht te bekijken.

Opvouwbaar

Wie met een drone op pad wil, heeft al snel een flinke tas of koffer nodig. Niet als het aan de Selfly of Moment Drone ligt. De Moment Drone is zo ontworpen dat hij dubbelgevouwen in een tas past. De Selfly is zelfs nog kleiner. Eigenlijk is deze drone een smartphonehoesje dat je losmaakt en uitvouwt, waarna je hem kunt laten vliegen. Besturing gaat via een smartphone. Opvallend is dat de techniek niet ten koste lijkt te gaan van de camerakwaliteit. De Moment Drone maakt foto’s en filmpjes met een resolutie van 4K, de Selfly kan foto’s en video’s van 12 megapixel maken.

Onderwaterdrone

Als je alles vanuit de lucht hebt gezien, wordt het tijd voor een andere invalshoek. Daarvoor zijn de iBubble, YouCan en BIKI te koop. Met deze drones is de onderwaterwereld met droge voeten te bekijken. De BIKI is de opvallendste verschijning: deze bionische drone heeft een bewegende staartvin waardoor hij zich voortstuwt als een vis. De onderwaterdrone voor consumenten staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Er zijn diverse uitvoeringen die aan een kabel zitten en dus niet vrij kunnen worden bestuurd. Prijzig zijn de drones ook: voor een iBubble betaal je minimaal 1999 euro en een YouCan BW-1 is met een prijs van 1440 euro ook niet goedkoop. De drones zijn dan ook vooral bedoeld voor duikers en bedrijven die de onderwaterwereld in beeld willen brengen.

Baanbrekende concepten

Sinds de komst van de drone is er aan zijn uiterlijk weinig veranderd. Natuurlijk zijn er heel wat innovatieve snufjes toegevoegd, maar het concept met de propellers aan de bovenkant is hetzelfde gebleven. Daardoor blijven de drones kwetsbaar en zijn ze ook niet helemaal veilig voor hun omgeving. Daarom komen slimme productontwikkelaars met drones die helemaal zijn afgesloten. De opvallendste is de Fleye, die meer weg heeft van een vliegende bal dan van een drone. De PowerEgg is net zo innovatief en lijkt ingeklapt op een struisvogelei. Om te vliegen moet je de propellers dan wel weer uitklappen.

Herbruikbaar

Wie een beetje drone wil, telt al snel enkele honderden euro’s neer. Jammer als er dan iets afbreekt of je na een tijdje toch op je drone bent uitgekeken. In zo’n geval is de Flybrix een uitkomst, een setje propellers en wat elektronica waarmee je je eigen drone van lego bouwt. De PowerUp is niet echt een drone, maar kan worden gebruikt om vliegtuigjes van vouwblaadjes via de telefoon te besturen. Wil je een échte drone bouwen, dan loont het de moeite om even te zoeken naar DIY Drone. Al vanaf een paar tientjes heb je een leuk bouwpakket waarmee je een drone in elkaar zet.

Bionische drone

Soms is een drone nodig die zo natuurlijk beweegt dat hij niet van een natuurlijk wezen is te onderscheiden. Dat is handig om bijvoorbeeld vogels in hun natuurlijke omgeving te kunnen waarnemen of als een natuurgebied in kaart moet worden gebracht. De eerder genoemde BIKI-onderwaterdrone is een voorbeeld van zo’n natuurlijk bewegende drone, maar kan alleen onder water worden gebruikt. Wil je een drone die als een vogel vliegt, dan is de Bionic Bird een goede keus. Deze ‘vogel’ klapwiekt met zijn vleugels als een echte vogel en is in de lucht nauwelijks van andere vogels te onderscheiden. Hij beschikt niet over een camera, maar dat is waarschijnlijk alleen een kwestie van tijd.

Aan een touwtje

De grootste angst van drone-eigenaren is dat hun kostbare speeltje crasht. Die angst is niet meer nodig met de Fotokite Phi. Deze drone houd je vast aan een touwtje en wordt bestuurd door polsbewegingen. Toch is het zeker geen kinderachtig product: je kunt er een GoPro-camera aan hangen en beelden mee schieten die niet onderdoen voor die van een echte drone.