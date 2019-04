Model 3 van Tesla zoeft geruisloos de toekomst in

Een compacte Tesla, daar hebben veel automobilisten op gewacht. De Model 3 heeft een uitstraling die dicht bij de grote Model S blijft. Het dashboard is verder geminimaliseerd qua inrichting. Daarmee trekt de Model 3 zijn inzittenden verder de toekomst in.

Met een lengte van 4,69 meter is de nieuwe Tesla Model 3 nog steeds geen kleintje. Opmerkelijk is dat de auto een normale sedan is met een kofferdeksel. Daarachter gaat een aardig bagagevolume schuil. Onder de neus passen ook nog wat spullen.

De gebruiker heeft een creditcard waarmee de auto wordt geopend. Het is ronduit vervelend dat de Tesla bij diverse handelingen die kaart telkens vraagt ter bevestiging.

Op het dashboard zitten geen traditionele klokken, er is slechts een liggend beeldscherm in het midden. Al het denkbare moet daarop worden bediend. Dat is eerst best puzzelen. De richting van de ventilatieroosters, het openen van het dashboardkastje, muziek, navigatie, telefoon – alles wordt bediend via het aanraakscherm.

De Model 3 heeft vergaande mogelijkheden om op de snelweg autonoom te rijden. Daarvoor moet de automaathendel naar beneden worden gedrukt. Achter twee rolknopjes op het stuur gaan tal van functies schuil.

Op dit moment levert Tesla de Model 3 met twee elektromotoren en hoge vermogens. Over een paar maanden volgt de instapper met een enkele motor. Die versie zal waarschijnlijk onder de 45.000 euro starten en dat maakt Tesla toegankelijk voor een grotere doelgroep.

De Model 3 rijdt geruisloos en presteert vlot. Alleen de bediening is wennen. Bij een volle accu geeft de boordcomputer een actieradius aan van 485 kilometer. Daarvan blijven er in de praktijk zo’n 400 over. Het laden gaat even rap als bij de grotere modellen.

Tesla Model 3

Energielabel: A

Topsnelheid: 233 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 4,8 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld: 18 kW/100 km

CO2-uitstoot: 0 g/km

Aanhanggewicht (geremd): n.v.t.

Prijs vanaf/geteste versie: 58.220 euro

Conclusie

+ Rijgedrag. Door de afstemming van het onderstel en het lage zwaartepunt heeft de Model 3 een uitstekende wegligging, die het best tot haar recht komt op bochtige dijkweggetjes.

+ Binnenruimte. Het nog altijd forse formaat zorgt voor volop binnenruimte voor vier volwassen passagiers. Jammer dat de voorstoelen aan de smalle kant zijn.

- Bediening. De Model 3 heeft alleen knoppen voor de alarmlichten, SOS en ruiten. Omdat alles verder op het scherm gaat, vraagt dat een lange gewenning.

- Spiegel. Vanwege de bescheiden hoogte van de achterruit is het zicht door de achteruitkijkspiegel te beperkt om daar nuttige informatie uit te halen. Je ziet vooral de lucht.