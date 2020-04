Mierzoet, maar stukken lekkerder dan kant-en-klaar: marshmallowfondant

We hebben de eerste achter de rug, de eerste verjaardag in coronatijd. Zoon wilde een veel te moeilijke taart, een favoriet personage van hem, in 3D. Niks voor mij eigenlijk, ik ben meer van de robuuste taarten en graag gewoon simpel rond of vierkant, of hooguit een stapeltaart. De taart om de taart, zeg maar. Kunstwerken vol versieringen, vol fondant en decoratie zijn prachtig hoor, maar liggen me minder.

Maar u begrijpt het al: er kwam dit jaar geen visite, trakteren in de klas zat er niet in, kinderfeestje schoof op de lange baan, enfin, je wilt je kind niet teleurstellen. Dus ging ik voor het eerst in mijn leven aan de slag met boltaartjes: een voor de romp, een voor het hoofd, zoiets. Biscuitdeeg, vulling van slagroom en wittechocoladebotercrème – het was een hele klus.

En dan moest er nog fondant omheen. Van dat altijd te harde, en op z’n best naar niks smakende spul dat je in allerlei kleuren kunt kopen. Ik gebruik veel liever lekkere marsepein, maar dat kon nu niet omdat de taart helderwit moest worden. Gelukkig bleek er een alternatieve fondant te bestaan: marshmallowfondant. Zelf te maken, goed te verwerken en véél lekkerder. Je schrikt wel eindeloos van de hoeveelheden suiker. Maar eerlijk: zou dat in kant-en-klare fondant anders zijn? Dan liever deze, die is tenminste lekker. En het maken ervan is meteen een goede work-out in tijden van thuiszitten.

Marshmallowfondant

Ingrediënten (voor 2 taarten): 250 g marshmallows, ongeveer 500 g poedersuiker en extra poedersuiker om het werkvlak te bestuiven, 1 el water, roomboter om je handen in te vetten.

Bereiding

Knip de marshmallows in vieren en doe ze in een ruime, magnetronbestendige schaal. Verwarm de marshmallows 30 seconden op 630 watt. Roer de waarschijnlijk deels gesmolten marshmallows door en zet de kom dan weer in de magnetron. Herhaal dit tot de marshmallows zijn gesmolten.

Voeg een deel van de poedersuiker toe en roer met een lepel door de massa. Blijf zo doorgaan, het zal op een gegeven moment te zwaar worden.

Ga op dat moment over op kneden. Smeer je handen in met een dun laagje roomboter om plakken tegen te gaan. Bestuif je werkblad met poedersuiker en stort de marshmallowmassa erop. Blijf poedersuiker toevoegen tot er een mooie fondant ontstaat: stevig maar nog soepel genoeg en niet meer zo plakkerig.

De fondant is nu te gebruiken als gewone fondant. Je kunt hem eventueel een paar tellen in de magnetron soepeler maken om makkelijker (dunner!) uit te rollen.

Deze fondant smaakt prima om een biscuitdeegtaart. Die maak je door 5 eieren (leg ze vooraf een poosje in warm water) luchtig te kloppen met 150 gram suiker en een snufje zout. Dit duurt 5 à 10 minuten. Zeef vervolgens 110 gram bloem met 40 gram maizena en zeef het mengsel nogmaals. Zeef het dan boven de kom en schep voorzichtig met een lepel door het eimengsel. Doe het beslag in een vorm van 24 centimeter doorsnede en bak gaar in 25 tot 30 minuten op 180 graden Celsius. Snijd de afgekoelde taart in lagen, vul met (licht!)gezoete slagroom, bestrijk de buitenkant met een simpele botercrème (internet biedt raad) en bekleed netjes met de fondant.