Mercedes GLB biedt ruim plek aan zeven personen

Het aanbod zevenzitters onder de compacte SUV’s blijkt heel bescheiden. Mercedes biedt bij de nieuwe GLB een derde zitrij als optie aan. Maar deze ruime auto toont zich op een aantal vlakken juist bescheiden.

Met een lengte van 4,63 meter komt de GLB stoer voor de dag. Dat wordt nog eens extra kracht bijgezet door de wat hoekige vormen. Heel gestroomlijnd en gelikt ziet de auto er zeker niet uit. Eerder functioneel. Dat blijkt zodra de deuren worden geopend. Voorin is volop ruimte voor twee volwassenen. De tweede zitrij kan over een forse afstand worden verschoven, zodat de beenruimte daar varieert van ruim tot royaal. De vijfzitter biedt een bagagevolume van minimaal 565 liter. Dat is uit te breiden naar maximaal 1800 liter. Voor slechts 908 euro monteert Mercedes twee extra zitplaatsen achterin. Qua ruimteaanbod zijn die alleen geschikt voor kinderen. Voor maximale flexibiliteit kunnen deze extra stoelen snel en compact worden weggeklapt.

Mercedes baseert de GLB op hetzelfde onderstel als de nieuwe A- en B-klasse. Dat betekent voorwielaandrijving en met 1330 cc een behoorlijk compacte viercilinder benzine turbomotor. Deze levert 136 en 163 pk in de GLB 180 en 200. Gezien het geringe prijsverschil is de tweede de beste keuze. De motor wordt altijd gekoppeld aan een af en toe wat traag reagerende 8-traps automaat. De compacte viercilinder komt vooral op lange afstanden zeer gunstig uit de bus door zijn lage gemiddelde verbruik. De motor is verder mooi stil en presteert naar behoren.

De grote wielen en het doelmatig afgeveerde onderstel zorgen voor een comfortabel verblijf aan boord. Precies wat men van een gezinswagen verwacht.

Het dashboard bestaat uit twee naast elkaar geplaatste breedbeeldschermen. Bij afslaan wordt het navigatiescherm verwisseld door camerabeelden met daarop pijlen in de goede richting.

Mercedes GLB 200

Energielabel

C

Topsnelheid

207 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,1 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

15,6 liter/100 km

CO2-uitstoot (WLTP)

159 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1800 kg

Prijs vanaf/geteste versie

49.994/50.723 euro

Conclusie

+ Ruimte. Vijf uit de kluiten gewassen personen, een forse hoeveelheid bagage of ouders met vijf kinderen, de GLB draait er zijn hand niet voor om.

+ Verbruik. Zeker op lange ritten met constante snelheden is de motor erg zuinig. De 52 liter brandstoftank zorgt dan moeiteloos voor een actieradius van boven de 900 kilometer.

- Automaat. De automaat wordt bediend met behulp van een kleine hendel aan het stuur. De reactiesnelheid is niet echt vlot. Dat is vooral bij manoeuvreren niet prettig.

- Knopjes. De GLB beschikt over een enorme hoeveelheid knopjes op het portierpaneel, het stuur, dashboard en middenconsole. Even wennen om te weten waar alles zit.