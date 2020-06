Mazda geeft aan CX-30 de middenpositie

Met de CX-5 ging Mazda acht jaar geleden voortvarend van start. De SUV scoorde hoge ogen door vormgeving, ruimte en gunstig praktijkverbruik. Het merk vertaalde het concept naar een maatje kleiner met de CX-3 en zet daar nu de CX-30 tussen.

Qua afmetingen neemt de nieuwe CX-30 overal de positie tussen de twee genoemde SUV’s in. De auto kenmerkt zich door een schuin lopende achterzijde en aflopende daklijn, waaruit elegantie blijkt dat de ontwerpers zich vooral op elegantie hebben geconcentreerd. Mooi vloeiende lijnen, beschaafd gebruik van chroom en nauwgezet uitgewerkte details zetten het model op een hoog niveau, dat Mazda binnen zijn programma tot gemeengoed heeft gemaakt.

Waar de CX-3 al flink ruimte biedt, gaat de CX-30 nog verder. Vier à vijf personen vinden er probleemloos plaats en kunnen voor 430 liter aan bagage meenemen (maximaal 1406 liter).

De verfijning die Mazda aan de buitenkant tentoonspreidt, is ook in het interieur te zien. Strakke lijnen, mooie materialen en qua dashboard een overzichtelijk geheel. Het middenscherm is te ver weg geplaatst, zodat bediening alleen mogelijk is via de knoppen tussen de stoelen. De belangrijkste functies hebben hun eigen knoppen. Toerenteller, brandstof- en temperatuurmeter werken traditioneel met analoge wijzers, de centrale klok voor onder meer de snelheid is volledig digitaal.

Mazda biedt in het model naast een 116 pk diesel en 122 pk benzine ook de nieuwe Skyactiv-X motor. Een krachtbron die loopt op benzine, maar eenmaal op temperatuur de zelfontbrandende eigenschappen van een diesel toepast. Dit tempert het verbruik en in die opzet lijkt Mazda geslaagd.

De hogere zit, de grote wielen en de afstemming van de wielophanging zorgen voor een prettig comfort. Prijstechnisch is de CX-30 zeker niet de goedkoopste in het segment, maar daarvoor biedt Mazda wel een hoog niveau.

Mazda CX-30 Skyactiv-X

Energielabel

B

Topsnelheid

204 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 8,5 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 16,2 km

CO2-uitstoot

105 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1300 kg

Prijs vanaf/geteste versie

30.490/33.490 euro

Conclusie

+ Inrichting. Als het om details gaat, weet Mazda van wanten. Tot in de kleinste elementen is er goed over vormgeving, afwerking en materialen nagedacht.

+ Motor. De Skyactiv-X motor presteert uitstekend, doet mooi stil zijn werk en zorgt voor een gunstig praktijkverbruik, vooral op lange ritten.

+ Ruimte. Aan ruimte geen gebrek. De auto heeft flinke afmetingen en passagiers zitten mooi rechtop. Plaats voor vijf personen en eveneens voor voldoende bagage.

- Verbruik. Bij korte ritten voor een boodschapje of geringe woon-werk-afstanden komt het zuinigheidsconcept van de motor niet tot zijn recht en is de auto aanzienlijk dorstiger.