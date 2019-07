Marktplaats waarschuwt voor gevaarlijke links

Maak eventjes 1 cent naar me over, zodat ik zeker weet dat je bent wie je zegt dat je bent. Het is een veelgebruikte oplichtingstruc op Marktplaats. Wie erin trapt, komt op een nagemaakte bankiersite en geeft gebruikersnaam en wachtwoord voor internetbankieren aan oplichters. Die kunnen vervolgens geld stelen. En daar gaan Marktplaats, banken en de politie nu samen tegen optreden.

Marktplaats controleert in zijn app het adres waar een gebruiker een ander naartoe wil laten gaan. „Als dat het goede adres is van een betaalomgeving van een bekende bank, dan word je in één keer doorgestuurd”, aldus een woordvoerder. Maar als het een ander adres is, een onofficiële betaalsite, verschijnt voortaan een waarschuwing in beeld om goed op te letten, omdat het misschien een zogenoemde phishing-site is.

Marktplaats ziet de laatste tijd veel oplichtingspogingen rond de dienst Gelijk Oversteken. Bij die service maakt een koper geld over naar een derde rekening. Pas als de bestelling is geleverd, gaat dat geld naar de verkoper. Wordt er niets verstuurd, krijgt de koper het geld terug. Maar sommige oplichters proberen mensen naar een andere plek te lokken.