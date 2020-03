Maatpakken: de maat genomen via WhatsApp

De uitstraling van een miljardair voor het budget van Jan Modaal: de Billionaire Suit belooft een chic maatpak te zijn waar klanten niet eens hun huis voor uit hoeven. Kan dat wat zijn?

„Draai een kwartslag naar rechts”, klinkt het uit de telefoon. „Meet nu de lengte van uw schouder tot uw pols.” Gehoorzaam draai ik een kwartslag naar rechts en meet ik de lengte van mijn arm. Onder het toeziend oog van kleermaker Gurri Kahlon neem ik mezelf de maat. Letterlijk. Via een videoverbinding meet hij me vanuit de Verenigde Staten een maatpak aan. Als dat maar past...

Als Kahlon op crowdfundingwebsite indiegogo.com een investeringsronde voor zijn maatpakkenbedrijf start, is mijn interesse gewekt. Luxe Ermenegildo Zegna-stof met lamswol uit Australië, een laag paardenhaar en een perfecte pasvorm moet kopers de uitstraling van een miljardair geven. Door korte lijntjes en minimale marketing is de prijs echter bijzonder laag: voor de ”Billionaire Suit” tel je 600 euro neer – nauwelijks meer dan voor een goed confectiepak bij de lokale herenmodezaak.

Dat je er met zo’n kostuum als miljardair bij zou lopen, interesseert me niets. Alles is vergankelijk en ik heb niet de ambitie om me een poenerig imago aan te meten. Bovendien slaagde ik tot nu toe prima bij de lokale herenmodezaak. Maar dat een kleermaker je via WhatsApp een maatpak met pasgarantie kan aanmeten, dát intrigeert me wel. Kan Kahlon bieden wat hij belooft? Welke addertjes zitten er onder het gras?

De kleermaker is overtuigd van zijn kwaliteiten en aarzelt geen moment als ik hem vraag zijn kunnen te demonstreren. Dus legt hij me op een goede dag in een videogesprek via WhatsApp langs het meetlint. In het Engels instrueert de kleermaker me arm- en beenlengte, taillemaat en tal van andere details door te geven. Vanuit zijn atelier kijkt hij vorsend toe hoe ik doe wat hij me opdraagt. Af en toe knikt hij goedkeurend, soms corrigeert hij me. De maten die ik doorgeef, schrijft hij nauwkeurig op. Na een minuutje of tien kan hij me wel uittekenen – tijd om de coupeuses aan het werk zetten. Ik kan erop vertrouwen dat het pak straks als gegoten zit, verzekert Kahlon me voordat hij de verbinding verbreekt.

Ik ben benieuwd: toen ik mezelf jaren geleden de maat nam voor een overhemd uit Rusland, rekende ik hier en daar een centimeter te weinig. Het gevolg: een prachtig overhemd, maar zere biceps en een piepende adem- haling. Dat nooit weer!

Terwijl ik m’n dagelijkse werkzaamheden voortzet, loopt de productie vertraging op. De stof laat op zich wachten, mailt Kahlon. Daarna gooit de douane roet in het eten. Als de postbode na maanden eindelijk een grote doos bezorgt, kan ik mijn nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen: wat tref ik aan? Eerst moet echter nog een rekening worden vereffend. ’s Lands overheid pikt ook nog graag een graantje mee – en dus tik ik nog 170 euro importheffing af.

„Een net pak”, is mijn eerste indruk als ik de kledinghoes openmaak. Wel voelt de stof erg dun aan. Word ik toch voor het lapje gehouden? Niet, blijkt als ik het kostuum even later aantrek: het pak zit als gegoten. De dunne stof blijkt bovendien behoorlijk warm.

„De lengte is precies goed”, oordeelt Kahlon als hij een tijdje later via WhatsApp ‘incheckt’ om het resultaat te beoordelen. Hij ziet een kleine onvolkomenheid, maar omdat de afstand te groot is om het pak terug te sturen moet ik daarmee maar naar een lokale kleermaker.

Toch ben ik onder de indruk. Vanaf de andere kant van de wereld foutloos een maatpak aanmeten voor de prijs van een confectiekostuum, dat kan de lokale herenmodezaak niet. Maar eerlijk is eerlijk, die hanteert behoorlijk kortere levertijden. En kan m’n klandizie goed gebruiken.

Conclusie

+ Hoge prijs-kwaliteitverhouding. Een maatpak dat zit als gegoten voor de prijs van een confectiepak: in een fysieke kledingwinkel betaal je al snel honderden euro’s meer.

+ Zit als gegoten. Zelf je maat opnemen, dat is niet zonder gevaar. De jarenlange ervaring van de kleermaker voorkomt beginnersfouten. Dat zorgt voor zekerheid en –bij de drager– zelfverzekerdheid.

- Importheffing. Denk je dat je alles hebt gehad, komt de douane om de bocht met een importheffing à € 170. Dat maakt het kostuum duurder dan verwacht. De heffing kan flink verschillen, maar wees gewaarschuwd.