Maarten (17): Ik loop het liefst op de bouw

Naam: Maarten Verhaar

Leeftijd: 17

Woonplaats: Werkendam

Gevolgde opleidingen: havo op de Gomarus Scholengemeenschap, mbo middenkaderfunctionaris bouw op het Hoornbeeck College in Amersfoort

Beroep(en): bijbaantje bij Pontmeyer Bouwmaterialen

„Toen ik in 3 havo zat, had ik genoeg van school en van het leren. Ik wilde graag bezig zijn met wat mijn hart had. Daarom bedacht ik om van 3 havo over te stappen naar het mbo. Mijn ouders hadden liever dat ik mijn middelbare school zou afmaken, maar ik wilde graag een opleiding tot monteur of timmerman-uitvoerder volgen. Ik heb God gevraagd of ik Zijn leiding mocht ervaren bij deze keuze. Toen ik een dag had meegelopen op de bouw voelde ik me daar beter thuis dan op de havo. Dat was voor mij een teken dat ik de overstap kon maken. Mijn vader heeft ook in de bouw gewerkt. Ik treed dus in zijn voetsporen.

Op dit moment volg ik de opleiding middenkaderfunctionaris bouw aan het Hoornbeek College in Amersfoort. Dit is een BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg, HB) niveau vier. Binnen deze opleiding kan ik veel stagelopen. Vorig jaar heb ik een stage buiten op de bouw gedaan, nu zit ik deels op kantoor. Maar ik kom nog steeds twee dagen per week op de bouw, omdat ik dat het mooiste vind en daar ook naartoe wil werken. Volgend jaar heb ik geen stages, dan krijg ik keuzevakken zoals hbo-wiskunde, beton of houtbouw. Dat wordt bikkelen.

Op de dagen dat ik op de bouw werk, word ik ’s ochtends om halfzes opgehaald. Het zijn intensieve dagen, maar dat vind ik niet erg. Ik ben niet zo’n stilzitter. ’s Avonds ben ik vaak bezig, dan doe ik thuis nog een klusje of ik sleutel aan brommers. Ik loop nu stage op het project HDW, een servicepunt voor hoogwerkers, verreikers en heftrucks. Het project heeft een bouwoppervlakte van 24.975 vierkante meter: enorm groot.

Ik werk aan allerlei klussen, zoals het maken van brandwerende plafonds, het zetten van houtskeletten, het monteren van gipsplaten en het aankleden van hokjes. Verder doen we veel betonwerk, zoals het stortklaar maken van een vloer, tempex leggen en bekisting zetten en weghalen. Ook plaats ik kozijnen en maak ze luchtdicht. We zorgen ervoor dat alles op tijd klaar is, zodat de volgende werkploeg, zoals de stukadoors, de schilders of de tegelzetters, verder kan.

Daarnaast ga ik twee dagen per week naar school. Ik volg technische vakken, zoals bouwfysica en installatietechnieken. Daar leer ik dingen over het leidingwerk in een woning en over isoleren. Verder vind ik de vakken statica en constructieleer interessant. Maar ik krijg ook vormende vakken, zoals godsdienst, Nederlands en burgerschap.

Later wil ik graag uitvoerder worden. Je zet dan iedereen aan het werk, houdt toezicht op de bouw, houdt de planning bij, zorgt dat je op schema loopt en je bestelt dingen die nodig zijn voor de bouw. Zolang mijn lichaam het toelaat, lijkt het me mooi om in de bouw te werken. Misschien begin ik ooit nog voor mezelf, als zzp’er.

Tegen jongens of meiden die ook in de bouw aan de slag willen, zou ik zeggen: Regel een meeloopdag, dan kun je zien wat het beroep inhoudt en of dat wat voor je is. Kies daarbij wel voor een erkend leerbedrijf dat de papieren heeft om mensen op te leiden. Dan loop je in de meeste gevallen mee met een leermeester. Die weet waar leerlingen mee bezig zijn en geeft daardoor betere uitleg.”