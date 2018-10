Maak een aaibare verjaardagskrans

Pompons, wie kent ze niet? Al is het maar van een wintermuts met zo’n grote zachte pluizige bol bovenop. Toch kun je er veel meer mee. Je plakt ze op een cadeautje als versiering, naait ze aan de randen van een kussen of hangt ze als een slinger in de kinderkamer. Ik twijfelde lang wat ik met die pompons zou maken. Het is uiteindelijk een krans geworden; en ja dat klinkt best een beetje muffig. Een krans, dat is in mijn gedachten iets van vroeger. Zo een die met Kerst aan de deur hangt. Maar je kunt deze krans maken in alle kleuren van de regenboog, bont of juist passend bij de tinten van de kamer. En ik vind hem ook erg leuk als verjaardagskrans op de voordeur.

Mocht je de smaak van het pompon maken echt te pakken hebben, dan kun je er zelfs een vliegengordijn van maken. Maar voor ik daaraan zou beginnen, zou ik me nog wel een keer achter de oren krabben. Maar wie nu het project start, heeft het in het voorjaar af.

Benodigdheden

- drie bollen acrylgaren van 100 gram

- stofschaar

- pomponmaker of karton

- piepschuim krans met platte achterkant

- spijker en lint

Aan de slag

- Voor de krans zijn veel pompons nodig. Die kun je maken met behulp van een kartonnetje zoals je dat wellicht op de basisschool hebt geleerd. Maar met een pomponmaker gaat het een stuk makkelijker en vooral ook sneller.

- Welke techniek je ook gebruikt, het belangrijkste is vooral om de knoop waarmee de draadjes in het midden bij elkaar gehouden worden strak aan te trekken. Daardoor blijft de pompon beter in vorm.

- Maak van elke kleur ongeveer evenveel pompons. Doe dit met acrylgaren. Katoen is te slap, waardoor de pompon geen mooie ronde vorm krijgt.

- Laat een flink draadeinde zitten, daarmee kun je de pompon aan de krans bevestigen.

- Knip de pompons bij als ze nog niet rond genoeg zijn.

- Knoop de pompons met de draadeinden om de krans. Wissel de kleuren af.

- Hang op aan een spijker of met een mooi lint aan de deur.

beeld Jaco Hoeve

Pomponmaker

De pomponmaker van Clover is een prettig degelijk hulpmiddel voor het maken van pompons met diverse diameters. Ze zijn te verkrijgen in de maten XS, S, L en XL, waarmee je pompons maakt met een doorsnee van 2 tot 11,5 cm.

Pompon maker van Clover. beeld Wolplein

Takken

Pompons draaien is misschien meer voor meiden, maar de jongens kunnen net zo goed aan de slag. Ga het bos in en laat de kinderen buigzame takken zoeken. Maak er thuis een krans van, eventueel met behulp van een basisring van metaal. Versier met een groepje pompons.

Janod pomponpakket. beeld Wehkamp

Pompondieren

Echt iets voor kinderen: een doos met vijf zelf te maken dierenpompons. Elk dier bestaat uit een romp, twee voeten, een kartonnen schijf en een bol wol waarmee je een pompon maakt. Van het merk Janod, bekend van het houten speelgoed. Voor 14,95 online te bestellen.