Liefde voor karamel

Het naderende einde van het jaar zet je onvermijdelijk enigszins in de evaluatiestand. Je bladert de agenda die bijna ‘uit’ is nog eens door. Je verbaast je erover dat zaken waar mensen zich een paar maanden geleden druk over maakten inmiddels totaal uit beeld zijn. Terwijl andere thema’s hardnekkig blijven rondzingen.

Om het tot het betrekkelijk onschuldige thema kooktrends te beperken: dit jaar waren de salades in een glazen pot (”jar”) en de avocado een tijdje zeer in trek. Maar die hype lijkt inmiddels wel weer zo’n beetje voorbij.

Wat vast wel een blijvertje is: karamel. Meer specifiek: de smaakvariant karamel met zeezout. Op het eerste gehoor is dat een wat bizar duo. Maar eerlijk gezegd pakt die combinatie verslavend lekker uit. En dat is ook eigenlijk geen wonder. Suiker, boter, room en zout zijn ieder op zich al in staat om de smaak van een laf gerecht op te krikken. En al helemaal als je ze combineert.

Nog niet zo lang geleden kwam je karamel en zout zelden samen tegen. Maar inmiddels duikt dit koppel in allerlei producten op. Haast tot vervelens toe. In chocoladerepen, in ijs, in toetjes, in pepernoten, in cola, in ijskoffie. Of in pure vorm: als karamelpasta met zout (niet te verwarren met de klassieker Bebogeen – al zit daar ook wel een pietsje zout in).

Er verscheen in dit karameljaar zelfs een kookboek over deze camelbruine zoetigheid. Zelf karamel maken is helemaal niet moeilijk, leggen de auteurs van ”Koken met karamel” uit. Het is vooral een kwestie van goed opletten en oppassen. Want gesmolten suiker is gloeiend heet.

Het aardige van dit boek is dat de auteurs ook experimenteren met karamel in hartige toepassingen. ”Sticky spareribs”, om maar wat te noemen. Of hartige taartjes met witlof en camembert. En ze laten zien dat er meer is dan karamel met zout. Toffees met earl greythee of koffie, bijvoorbeeld.

Koken met karamel. Hartig & zoet, Constan Heestermans en Marije Sietsma; uitgeverij Loopvis, Arnhem, 2017; ISBN 978-94-92206-49-7; 128 blz.; € 17,50.

Karamelsaus

Ingrediënten (voor 1 potje)

- 200 g suiker

- 2 el water

- 175 ml houdbare slagroom

- 25 g roomboter

Bereiding

Doe de suiker met het water in een pan met een dikke bodem. Een steelpan is handig omdat je de hete karamel dan met één hand in potjes kunt gieten, terwijl je met een spatel in je andere hand de pan leegschraapt. Zet de pan op matig vuur en laat de suiker smelten. Niet roeren, alleen de pan rustig ronddraaien, anders ontstaan er mogelijk kristallen in de karamel. Haal de pan van het vuur als de suiker donkerroodbruin is. Verwarm ondertussen in een andere pan de room en de boter tot tegen het kookpunt. Giet het roommengsel heel langzaam bij de suiker, terwijl je goed roert met een garde. Let op: dit borrelt en stoomt behoorlijk. Blijf roeren tot alles goed is gemengd. Zet de pan weer op het vuur en laat de karamel 3 tot 4 minuten koken. Laat de massa een paar minuten afkoelen. Giet de karamel daarna in een schone glazen pot.

Deze wat stroperige saus kun je ongeveer twee maanden in de koelkast bewaren. Je maakt er gezouten karamel van door een halve theelepel zeezout aan de boter en de slagroom toe te voegen voor je die hete vloeistof bij de suiker giet. Geen zeezout in huis? Met gewoon zout lukt het vast ook.

Potjes karamel

Constan Heestermans weet hoe je karamel maakt. Hij verdient er zijn brood mee. Na een vakantie in het Franse Bretagne nam hij ooit een potje gezouten karamel (”caramel au beurre salé”) mee naar huis. In die Franse regio kon je zulke potjes „op elke straathoek” kopen. Maar in Nederland was het product niet of nauwelijks bekend. Heestermans, al zijn leven lang fan van deze zoetigheid, begon zelf te experimenteren met het maken van karamel. Eerst voorzag hij familie en vrienden van potjes, vervolgens richtte hij CaramelZ op. Zijn potjes karamel zijn inmiddels te koop bij zo’n zeventig delicatessen- en kaaszaken verspreid over heel Nederland.