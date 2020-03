Leuk, zo’n zelfgemaakte vogelkraamkamer

De wintermaanden zijn grauw en nat, maar de merel zingt alweer zijn hoogste lied. We bouwen gauw nog een nestkastje.

Met een ferme slag slaan we de laatste spijker in ons nestkastje. De nieuwe vogelkraamkamer is klaar. Laat het voorjaar maar komen!

Over belangstelling van onze gevederde vrienden hebben we over het algemeen geen klagen. Midden op de aanvliegroute van parende paren is het iedere lente een komen en gaan van mussen, mezen en merels. Hun zoektocht naar touwtjes en takjes waarmee ze hun nesten wind- en waterdicht maken blijft boeien.

Toch willen we een handje helpen. Als wij nu eens een nestkastje bouwen, dan hoeven die vlijtige vogels niet zelf alles uit de kast te halen voor hun verwachte gezinsuitbreiding.

Daarom bezorgt de postbode op een warme winterdag een bouwpakketje waarmee we zelf een veilig vogelonderkomen in elkaar zetten.

Wiskunde

Hogere wiskunde is geen vereiste voor het doe-het-zelf-vogelhuisje. Het bouwpakketje bestaat uit wat op maat gezaagde plankjes, een afgepast aantal spijkers en een stukje dakleer. Een kind kan de was doen.

Toch is enig technisch inzicht niet overbodig. De onduidelijke handleiding biedt genoeg aanknopingspunten om van de losse onderdelen een samenhangend geheel te maken, maar laat nog een aardige foutmarge over. Daardoor belandt een enkel onderdeel tóch op de verkeerde plaats; een logisch gevolg van onduidelijke pijltjes en onleesbare instructies.

Het mag de pret niet drukken, evenmin als het soms ronduit slordig gezaagde hout. Wat wel wat zorgen baart, zijn de spleten en kieren die her en der ontstaan doordat het hout niet helemaal past. Zo wind- en waterdicht wordt dit nestkastje dus niet. Afijn, een wat minder net afgewerkte overkapping houdt nog altijd meer regenwater buiten dan een cabrionest.

Over de afwerking twijfelen we nog even: schilderen en behangen of toch maar niet? Uiteindelijk besluiten we de inrichting maar aan de vogelparen over te laten. Je wilt niet dat toekomstige kraamouders je bouwproject voorbijvliegen omdat geur en kleur ze niet aanstaan...

Dus hangen we de ruwbouw begin februari alvast op. Het kan nog vriezen en dooien, maar we zijn ruim op tijd. Laat het broedseizoen maar beginnen!

Doe-het-zelfvogelhuis € 16,17 via wolfswinkel.nl

Conclusie

+ Leuk bouwpakketje. Zo’n nestkastje is helemaal niet ingewikkeld als de onderdelen kant-en-klaar worden aangeleverd. Zelfs de gaten voor de spijkers zijn voorgeboord. Ideaal dus voor klein en groot.

- Afwerking kan beter. Nauwelijks leesbare instructies, grof gezaagd hout en een ondeugdelijke afwerking: dat is vragen om problemen! Achteraf valt het mee, maar helemaal foutloos wordt het niet. Het zal de vogelpaartjes vermoedelijk niet storen.

Vogelvilla vereist eerst restauratie

Een kant-en-klaar nestkastje, een zelfbouwvogelhuisje of een kinderknutselpakketje: ze bieden de vogels een veilig onderkomen, maar wat gaat er boven een heuse vogelvilla? Dus gaan we op zoek naar een doe-het-zelfpakket. Eén voorwaarde: we willen geen vogels op stand, dus de vogelvilla moet zich lenen voor allerlei pluimage.

De zoektocht naar een zelfbouwvilla blijkt ingewikkeld. Uiteindelijk biedt webwinkel Amazon uitkomst: een villa met twee verdiepingen, waar een hele mezenfamilie in kan bivakkeren. Dat belooft bouwplezier!

Niet, zo blijkt als de postbode de bestelling bezorgt. De villa is kant-en-klaar! Ruwbouw weliswaar, maar klussen is er niet bij.

Dan rest er niets anders dan een restauratieproject. Alle ongewenste openingen worden vakkundig dichtgemaakt, zodat het kleine kroost straks ongestoord kan opgroeien. De buitenkant leent zich prima voor wat kinderlijk opknapwerk.

En, eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er zijn. Kunstiger dan een écht vogelnestje wordt het niet. Die kleine verenballen bezitten immers een bouwkunst die wij mensen moeten ontberen. Waar mogelijk kunnen we de broedverrichtingen ook via een van de ramen volgen. Weinig privacy in deze woning dus, maar wel alle gemakken om de kraamtijd comfortabel door te brengen.

Darice 9190-118 Wood Log Cabin $ 18,98 (ca. € 17) via amazon.com



Meekijken in kraamkamer

Al dat gefladder in de tuin maakt nieuwsgierig: hoe gaat het eraan toe in zo’n nestje? Niemand die het weet. Toch zouden we graag de vorderingen in de nestkastjes zien. Een kastje met ingebouwde camera biedt die mogelijkheid, maar zelf zo’n camera inbouwen is veel leuker!

Op bol.com zijn de nodige inbouwcameraatjes te vinden. We bevestigen een minuscuul lensje in een van de vogelhuisjes. Infraroodtechnologie zorgt dat we de verrichtingen in het schemerdonker kunnen volgen; wifi maakt het mogelijk om op veilige afstand via een app mee te kijken. De app biedt alles wat nodig is om mee te kijken. De zwakke wifiverbinding hapert weleens, maar dit voorjaar zitten we op de eerste rang. Nu maar hopen dat de vogels komen!

H11 Verborgen Wifi IP Camera, Full HD € 38,99 via bol.com



Plaatsen nestkastje

In mei leggen alle vogels een ei. Maar eigenlijk zijn alle eieren dan wel zo ongeveer gelegd. Veel vogels leggen hun eitjes in het vroege voorjaar. Weer en wind spelen daarbij een rol, maar veel paar- en broedactiviteiten vinden al in april plaats.

Het is dan ook zaak om nestkastjes op tijd –liefst in het najaar– op te hangen. Dat voorkomt onrust in het paargebied en zorgt bovendien dat alle verf- en lijmluchtjes verdwenen zijn. Vroege vogels kunnen zo alvast aan hun nieuwe stek wennen.

De Vogelbescherming adviseert om nestkastjes op een rustige plek op te hangen, waar vogels niet worden gehinderd door menselijk verkeer. Niet in de volle zon, want daardoor kunnen de jongen bezwijken aan oververhitting. Beschutting tegen de wind is ook belangrijk; zorg dus dat de invliegopening zich op het noordwesten bevindt.