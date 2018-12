Leuk, zo’n loopfiets van Infento, maar let op het handvat

Zelf een fiets of skelter bouwen, dat klinkt als een hele opgave. Met de bouwpakketten van het Amsterdamse bedrijf Infento moet het een fluitje van een cent zijn. Helemaal vlekkeloos gaat het echter niet.

Bouwen we een loopfiets, een driewieler of een step? Lastige keus! De postbode heeft zojuist een zware doos bezorgd met daarin de Explorer-kit van Infento. De inhoud: een flinke stapel aluminiumprofielen met uiteenlopende afmetingen, honderden bouten en moeren, een reeks kunststof verbindingselementen en een paar wielen. Met de bouwdoos kunnen in totaal elf modellen worden gebouwd, waarmee kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Een kanttekening: er kan één model per keer worden gebouwd. De eerste keus: een Balancer G2-loopfiets voor drie- tot vijfjarigen.

De Infento-kit werd eerder dit jaar op de markt gebracht via een crowdfundingcampagne. De Amsterdamse onderneming Infento haalde bijna 850.000 dollar (dik 750.000 euro) op onder wereldwijde investeerders. Het was ruim genoeg om het project te realiseren.

Samen aan de slag

De Explorer-kit is maar één van de sets die het bedrijf aanbiedt en richt zich op kinderen van 0 tot 8 jaar. Daarnaast zijn er de Pioneer-kit (199 euro, 6-14 jaar, zeven modellen), de Smart-kit (349 euro, 0-14 jaar, 23 modellen), de Genius-kit (549 euro, 0-14 jaar, 29 modellen) en de Master-kit (799 euro, 0-14 jaar, 33 modellen). Hoogtepunt is de Legend-kit (0-14 jaar, 39 modellen), met een prijskaartje van 1099 euro.

Elke duurdere bouwdoos bevat de modellen uit de voorgaande ”kit”, aangevuld met wat nieuwe technieken. De steeds uitgebreidere mogelijkheden moeten garanderen dat kinderen tot het begin van de pubertijd blijven experimenteren en spelen.

De Infento-bouwdozen moeten ouders en kinderen stimuleren om samen aan de slag te gaan. Volgens de makers bevorderen ze creativiteit, samenwerking, communicatie en kritisch denken. Tegelijkertijd is er alle ruimte voor ”quality time”.

beeld Pieter Beens

Puzzelen

Toch blijkt tijdens het bouwen van de Explorer-modellen een hoofdrol te zijn weggelegd voor volwassenen: kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 beschikken gewoonweg niet over het technische inzicht en de spierkracht die nodig is om een bouwtekening te vertalen in een veilig model.

Wat betreft de bouwtekeningen: die moeten eerst worden gedownload en afgedrukt via de website van Infento. Dat is begrijpelijk en ook heel duurzaam, maar niet heel handig. Helaas zijn de bouwbeschrijvingen bovendien niet altijd even duidelijk. Zo is het soms even puzzelen om te zien welke onderdelen er nodig zijn. Ook blijken bij een instructie een paar benodigde onderdelen niet te zijn vermeld. Dat probleem kan echter vrij eenvoudig worden opgelost. Nijpender wordt het als er een M8x20-bout nodig is, maar al deze bouten zijn opgebruikt; bij natellen blijken er inderdaad tien nodig te zijn, terwijl er negen worden geleverd. Dat los je niet zo gemakkelijk op.

Ook de handremkabel levert een probleem op. Doordat de kabel erg kort is, kan deze niet worden aangesloten. Er zit dus niets anders op dan de handrem achterwege te laten.

Na wat improviseerwerk is de loopfiets klaar. Hij blijkt echter wel wat aan de kleine kant voor een vijfjarige. Erger is dat een van de handvatten na een paar honderd meter losraakt. Zoiets mag gewoon niet gebeuren. Hopelijk is de constructie van de andere modellen beter, want speelgoed moet niet alleen leuk maar ook veilig zijn.

beeld Pieter Beens

Conclusie

+ Leuk en duurzaam concept. Doordat er per bouwdoos verschillende modellen kunnen worden gebouwd, is urenlang speelplezier gegarandeerd. Bovendien kunnen de materialen jarenlang worden gebruikt.

- Uitvoering. De bouwtekening blijkt wat foutjes te bevatten. Deze kunnen vrij gemakkelijk worden opgelost, maar zijn wel slordig. Vooral het loslatende handvat is ondeugdelijk. Dat blijkt te komen door een verkeerde as in het bouwpakket.

+/- Prijs. De sets zijn leuk en inspirerend, maar niet goedkoop in aanschaf (de Exlorer-kit kost 249 euro, 18 euro per model). Toch komen ze omgerekend neer op slechts zo’n 20-30 euro per model. Zo bezien valt de prijs hard mee, helemaal als je die uitsmeert over de jaren waarin de bouwdozen kunnen worden gebruikt.