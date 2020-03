Leavers-kant in de mode

Voor talloze prestigieuze modehuizen is kant een onuitputtelijke inspiratiebron. Het TextielMuseum in Tilburg presenteert tot en met 9 mei de internationale tentoonstelling ”The Art of Lace. Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen”, waar creaties van ’s werelds meest geroemde modehuizen te zien zijn. De tentoonstelling stelt de innovatieve kracht van het Franse Leavers-kantwerk (geweven kant) centraal. De bezoeker krijgt een blik achter de schermen bij de kantmakers en couturiers: van het ontwerp- en maakproces tot het eindproduct, klaar voor de catwalk, waarbij de reis van draad tot fashion in beeld wordt gebracht. Op 9 mei geeft modevormgever Rianne van der Steen in het museum een masterclass ”Kant in Moderne Couture”. Entree: 10,50 euro.

