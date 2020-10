Koper in mondkapje doodt bacteriën

Mondkapje of muilkorf: de meningen mogen dan verdeeld zijn over nut en noodzaak van het gezichtsmasker, nu ze verplicht zijn in openbare ruimten rest de burger weinig keuze meer. Wat is er te koop?

Een ”hightech antivirusmasker”, ”vijflaags bescherming”, ”tot een jaar te gebruiken”. Webwinkel Viramask.nl benadrukt graag de unique selling points van zijn mondkapjes. Afgaand op het huidige aanbod moet het echter niet lastig zijn om met kop en schouders boven de concurrentie uit te steken. Verknipt beddengoed en fleurige schortenstof kun je immers moeilijk hightech noemen. Veel mondkapjes bestaan bovendien uit hooguit drie lagen gewone stof. Wie ze na herhaaldelijk gebruik niet wegdoet, loopt alsnog besmettingsgevaar.

Onderscheidend vermogen genoeg dus, in het BioBlocX™-masker van ViraMask. Maar hoe precies?

Het ViraMask-masker heeft iets wat veel andere maskers niet hebben: technologie uit Israël. Daar schakelde een fabrikant van antibacteriële stoffen na de uitbraak van Covid-19 onverwijld over op de productie van mondkapjes. Tussen een buiten- en binnenkant van antiallergeen katoen stopte hij twee lagen katoen met koperdeeltjes. En díé zijn het geheim van de smid. Koper heeft immers bewezen bacteriën en virusdeeltjes te doden, zodat coronadeeltjes geen schijn van kans maken. Een extra nanovezellaag in het midden moet bovendien hardnekkige micro-organismen in de kiem smoren.

Hoe technologisch hoogwaardig het ViraMask-mondkapje ook mag zijn, bij verkeerd gebruik is het net zo effectief als een zakdoek met gaten. Een neusclip moet daarom voor perfecte afsluiting aan de bovenkant zorgen. Door het elastiek achter je hoofd te dragen in plaats van achter je oren sluit het mondkapje ook naast het gezicht zo optimaal mogelijk af. Gebruikers kunnen de pasvorm extra optimaliseren door het elastiek te verstellen.

Ademen is ondanks de vijf lagen geen probleem. Het katoen is namelijk heel dun. De aanwezigheid van koper legt daarnaast geen merkbaar gewicht in de schaal. Daarmee is dit mondkapje qua gebruiksgemak te prefereren boven een kapje zonder technologie en met een leuk printje. Met één kanttekening: klinische studies naar het effect bleven tot nu toe uit. Blindvaren op een product is nooit verstandig, dus is ook dit mondkapje geen alternatief voor gezond verstand.

BioBlocX™-mondkapje € 59 via viramask.nl

beeld Pieter Beens

Conclusie

+ Degelijk en met goed draagcomfort. Ondanks vijf lagen stof toch lichtgewicht en ademend.

+ Goed doel. Een deel van de opbrengst is voor evangelisatie in Israël. Mooi meegenomen.

+/- Beperkt uitwasbaar. De werking wordt tot vijftien wasbeurten gegarandeerd. Dat is, ondanks de coronadodende koperlaag, weinig.

+/- Prijzig. Een rib uit je lijf voor een mondkapje. Eén exemplaar is wel wat weinig.

beeld Pieter Beens

Gezichtsmasker met elektronica

Tot enkele maanden geleden was het mondkapje voorbehouden aan Aziaten. Met laaghangende smog was het voor hen lang genoeg gemeengoed om er een fashion statement mee te maken. Met de mondkapjesplicht staan Nederlanders op het punt hun voorbeeld te volgen.

Voor wie non-verbaal zijn boodschap wil overbrengen of zich op mondkapjesmodegebied wil onderscheiden, zijn er inmiddels ”LED face masks”. Mondkapjes met ledtechnologie, zoals het mondkapje van Lumen Couture. Daarmee kun je je eigen tekst presenteren of je creatieve skills tentoonstellen. Dat moet onherroepelijk afleiden van de boodschap – al lijkt dat een onvermijdelijk bijeffect van het mondkapje als mode-item.

Wie de techniek toch zat wordt en zijn ademhaling niet wil laten smoren door een buigbare printplaat kan de elektronica verwijderen. Er blijft dan een mondkapje over dat niet zozeer de aandacht trekt als wel het besmettingsrisico vermindert. Bijkomend voordeel is dat het gezichtsmasker dan kan worden uitgewassen.

Om het ledpaneel te voeden is een batterij ingebouwd die wat extra gewicht toevoegt. De veiligheid van zo’n voedingsbron in de buurt van je gezicht is discutabel, maar goede afsluiting van het compartiment moet brandwonden voorkomen.

LED Matrix Face Mask $ 95 (ca. € 80) via lumencouture.com

beeld Pieter Beens

Medisch mondkapje

Het gebrek aan mondkapjes eerder dit jaar leidde tot samenwerking tussen KLM, Coolblue en nog wat partners. Inmiddels biedt hulptroepen.nu allerlei medische hulpmiddelen. Het Lindeman-mondkapje spant qua specificaties de kroon. Het houdt namelijk druppels van jezelf tegen en beschermt door zijn hoge filtering ook tegen die van anderen. ”FFP2” in officiële termen, Filtering Facepiece Particle (een mondkapje met filtering dus), de 2 staat voor de mate daarvan op een schaal van 1 tot 3. Geen wonder dat het mondkapje veel gebruikt wordt in de zorg. Inmiddels kunnen ook particulieren het bestellen, al is de prijs even slikken: het mondkapje voor eenmalig gebruik wordt namelijk per twintig stuks verkocht voor € 29,80.

FFP2-mondkapje 20 stuks voor € 29,80 via hulptroepen.nu

Nog even volhouden

Martin Hajek heeft zijn bestemming gevonden. ”De Plaatjesmaker” ontwierp al mondkapjes met vliegtuig- en treindessins, in de huisstijl van supermarkten en met luchtmachtontwerp. Ze vallen op, maar belangrijker is dat ze hun werk doen. Hoewel de mondkapjes niet naadloos sluiten, is de pasvorm goed. Het materiaal voorkomt opwarming en benauwdheid, waardoor de mondkapjes lang kunnen worden gebruikt. Maar ze zijn niet geschikt voor medische doeleinden.

Nieuw zijn de ”Ik hou vol”-mondkapjes, geïnspireerd door de Hollandse lijfspreuk ”Je maintiendrai”. Die zijn verkrijgbaar in een luxe katoenen en in een ‘eenvoudige’ uitvoering met zilver. De mondkapjes kunnen tot twintig keer worden hergebruikt.

Je Maintiendrai-mondkapje Vanaf € 9,95 via ikhouvol.nl