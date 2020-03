Kookrubriek: aangeklede boterhammen

Vier boterhammen per dag eet een Nederlander gemiddeld. Daarmee is brood voor veel mensen vermoedelijk nog altijd het belangrijkste voedingsmiddel. Waar in veel gevallen niet veel voor uit de kast wordt gehaald. Sterker nog: vaste gewoonten lijken juist bij broodmaaltijden diepe wortels te hebben. Wie als kind de dag begon met een boterham met stroop doet dat vermoedelijk nog als de pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt.

De boterham met tevredenheid: zou die nog bestaan? Vermoedelijk niet. Maar een beetje kaal en voorspelbaar zijn de broodjes die menig mens –jong of oud– uit z’n lunchtrommeltje haalt wel.

Terwijl het niet zo veel moeite hoeft te kosten om ze wat meer aan te kleden.

Bijvoorbeeld met een op groente en/of peulvruchten gebaseerd smeersel. Daar zitten zo veel gezonde zaken in dat je je broodje gerust van een dikke laag kunt voorzien. Of je scheurt stukjes brood af en dipt ze erin: zo doen ze dat in landen waar baba ganoush en hummus oorspronkelijk vandaan komen. Traditiegetrouw worden daarvoor platte witte broodjes gebruikt. Maar stevig volkoren is voor zo’n spread ook prima gezelschap. Voor kant-en-klare lunchpakketjes zijn dergelijke spreads wat minder geschikt. Wie op kantoor of in de kantine tussen de middag zo’n aangeklede boterham wil eten, kan de spread het best in een apart bakje meenemen.

Twee spreads voor op brood

Ingrediënten (voor 6-8 porties): voor de baba ganoush: 2 aubergines, 1 el tahin (sesampasta, verkrijgbaar in natuurvoedingswinkel en toko), 1 teen knoflook, 1 tl gemalen komijn, sap van 1 citroen, 1 el extra virgine olijfolie, handje bladpeterselie (eventueel). Voor de bietenhummus: 1 kleine gekookte biet, 1 klein blik kikkererwten (uitgelekt gewicht ca. 240 g), 1 teentje knoflook, 1 el tahin, sap van 1 citroen, 1 el extra virgine olijfolie. Verder: peper en zout naar smaak, brood naar keuze.

Bereiding

Begin voor de baba ganoush of auberginespread op tijd met het roosteren van de aubergines. Verwarm de oven op 200 graden. Was de aubergines, droog ze af en prik ze rondom in met een vork. Leg een rooster op een bakplaat. Leg de aubergines daarop en schuif de bakplaat in de oven. Laat zo’n 40 minuten roosteren. Keer ze halverwege een keer om. Laat ze daarna afkoelen.

Snijd de aubergines in de lengte door. Schraap het vruchtvlees er met een lepel uit. Schep het in een kom. Voeg de geperste knoflookteen, de tahin, de komijnpoeder, de olijfolie en citroensap naar smaak toe. Hak de peterselie fijn en doe die ook bij het auberginevruchtvlees. Pureer alles kort met een staafmixer tot een grove puree. Proef of er nog wat peper en zout bij moet. Dit hangt ook af van de tahin: sommige soorten bevatten zout, andere niet.

Pel voor de bietenhummus de biet en snijd hem in grove stukken. Doe ze in een kom. Giet de kikkererwten af, maar vang het vocht op. Doe de erwten bij de stukjes biet. Voeg verder toe: de gepelde en in stukjes gesneden teen knoflook, de tahin, citroensap naar smaak en de olijfolie.

Pureer alles met een staafmixer. Voeg als het mengsel te droog is wat van het opgevangen vocht toe. Het moet vrij smeuïg worden. Proef of er eventueel nog wat peper en zout bij moet.

Alternatief voor mensen die niet van bieten of de kleur roze houden: laat de biet gewoon weg.