Koken met de hamstervoorraad: pasta met saus uit blik en pot

Menige Nederlandse voorraadkast zal inmiddels wel uitpuilen van de bloem, pasta, rijst, afbakbroodjes, eieren en tomaten in blik. In gewone omstandigheden lijken me dat voor een supermarkt niet per se de hardlopers. Maar in onzekere tijden blijken we massaal de onbedwingbare behoefte te krijgen om een voorraadje van deze basale voedingsmiddelen in huis te halen. Gewoon: voor het geval dat. Of misschien wel omdat je het iemand anders ziet doen. Want ook hamsteren is besmettelijk. Ik koop bijvoorbeeld nooit houdbare melk, maar stond pas toch met zo’n pak bij de kassa.

De vraag dringt zich ook op wat het lot is van al die gehamsterde pakken, zakken en blikken. Een voorraadje is altijd prettig, maar het moet wel overzichtelijk blijven. En liefst moet je natuurlijk niet iets aanschaffen wat je nooit gaat gebruiken. Anders valt te vrezen dat een deel van die massaal gehamsterde levensmiddelen op een gegeven moment wordt weggegooid. Want over de datum, bijvoorbeeld. Of onbruikbaar.

beeld Geertje Bikker-Otten

Daarom dook ik in mijn kelderkast en maakte met wat ik daarin aantrof een lekkere pastasaus. Met ui en knoflook – altijd handig om op voorraad te hebben. En een paar peterselieblaadjes uit de tuin. Maar verder komt alles uit een fles, een zak, een blik of een potje.

Nu –voor het te laat is– snel een waardige bestemming zoeken voor dat pak houdbare melk.

beeld Geertje Bikker-Otten

Pasta met saus uit blik en pot

Ingrediënten (voor 3-4 personen): 1 ui, 2 teentjes knoflook, 6 ansjovisfilets (uit blik of uit een potje), scheutje olie, 2 blikken tomatenblokjes of gepelde tomaten (à 400 g), 0,5 tl gedroogde chilivlokken (of 1 verse rode peper), 1 blikje tonijn (in olie, 145 g), 100 g ontpitte zwarte olijven. Verder: 75-100 g pasta per persoon, peper en zout, handje fijngeknipte bladpeterselie of basilicum.

beeld Geertje Bikker-Otten

Bereiding

Pel en snipper de ui. Pel de knoflooktenen en hak ze fijn. Bij gebruik van een verse rode peper: was de peper, halveer hem en verwijder de zaadjes. Snijd de peper in ringetjes.

Verhit een scheutje olie in een stoofpan en laat ui, knoflook, verse peper of gedroogde chilipeper en ansjovisfilets daarin een minuut of vijf zachtjes fruiten. Voeg als de ansjovisfilets zijn ‘gesmolten’ de gepelde tomaten inclusief sap of de tomatenblokjes toe. Prak hele tomaten fijn met een vork of duw ze plat met de achterkant van een lepel. Laat alles een kwartiertje pruttelen. Het is de bedoeling dat de saus flink inkookt.

beeld Geertje Bikker-Otten

Snijd de olijven in plakjes. Giet de tonijn af. Voeg de olijven en de vis aan de saus toe en roer alles nogmaals goed om. Laat de pan vervolgens nog een paar minuten op het vuur staan tot alles goed heet is. Voeg naar smaak peper en wat zout toe, als dat nodig is.

Kook in de tussentijd de pasta gaar in ruim water. Serveer pasta en saus met wat verse kruiden. Voor erbij: een salade of wat rauwkost.

Wat er ook nog door de saus kan: twee thee-lepels kappertjes, voor wat extra hartigheid. Maar ik kon helaas in mijn voorraadkast geen potje meer vinden. En zonder kan het ook.