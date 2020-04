Knuffel, tas en kruk uit één wollen deken

Dat je van een wollen deken zó veel verschillende dingen kunt maken, was zelfs voor mij een verrassing. Want nadat ik van deze tweepersoonsdeken een tas, knuffel en bekleding voor een voetenbankje heb gemaakt, is er nog genoeg stof over voor een kussen, slinger en wat al niet meer.

Zo’n wollen deken werd vroeger in bed gebruikt maar toen het dekbed de overhand nam, belandden de meeste exemplaren op zolder of in de kringloopwinkel. Dat wol een duurzaam product is, blijkt wel uit het feit dat veel van die oude dekens nog in omloop zijn. Neem maar even een kijkje op Marktplaats.

Als je er eentje treft met een mooi motief, kun je zelfs overwegen om er een kinderjasje van te maken. Wel even voeren natuurlijk, want anders kriebelt het wel erg. Maar warm is zo’n jasje zeker. Bovendien: je hebt niet alleen een uniek exemplaar, maar levert ook nog een mooie bijdrage aan de circulaire economie.

In tijden dat iedereen thuis is, zijn creatieve ideeën wellicht welkom. Verknip zo’n deken eens tot vlaggetjes, deel ze uit op de kamers in een verzorgingshuis en laat de ouderen allemaal hun eigen vlaggetje opfleuren met een gehaakt randje of een mooi borduurwerkje. Tegen de tijd dat mensen elkaar weer mogen ontmoeten in huiskamer of eetzaal is die opgefleurd met een vlaggenlijn gemaakt door de bewoners. Verbondenheid op afstand.

Voetenbankje

Benodigdheden: retro voetenbankje, wollen deken, nietpistool, naaimachine, garen, schaar, haakkatoen, borduurnaald, meetlint.

Aan de slag

Neem de maat van het voetenbankje.

Maak een vlakverdeling die past bij het patroon van de deken. In het voorbeeld is gekozen voor drie lange stroken.

Speld de goede kanten van de stof op elkaar en naai de stroken in de lengte aan elkaar.

Borduur aan de goede kant van het werk met haakkatoen een stiksteek langs beide kanten van de naad.

Leg de lap stof over het voetenbankje, keer om en niet de randen vast aan de onderkant van het krukje.

Tas

Benodigdheden: wollen deken, naaimachine, garen, schaar, meetlint, eventueel een veiligheidsspeld en een stukje lint.

Aan de slag

Knip twee stukken stof van 40 x 28 cm: de voor- en achterkant van de tas. Knip ook twee stroken van 40 x 14 cm: de zijkanten, en een strook van 28 x 14 cm: de onderkant van de tas.

Naai alle onderdelen met de goede kant van de stof aan elkaar.

Knip twee stroken van 65 x 12 cm: de handvatten van de tas. Vouw ze in de lengte dubbel en naai ze met de goede kant van de stof op elkaar.

Keer de tunnels. Dat gaat makkelijk met behulp van een veiligheidsspeld en een stuk lint. Maak het lint vast aan de speld en maak die vervolgens vast aan een uiteinde van de tunnel. Haal het lint door de tunnel en trek hieraan zodat de tunnel vanzelf keert.

Speld de handvatten aan de binnenkant van de tas. Naai ze met de naaimachine vast, doe dat door een vierkant te stikken met een kruis erin; zie voorbeeld.

Eventueel kun je de onderkant van de tas verstevigen door een stuk plastic op de bodem te leggen. Knip dat bijvoorbeeld uit een placemat.

Giraffe

Benodigdheden: wollen deken, naaimachine, garen, schaar, haakkatoen, borduurnaald, meetlint.

Aan de slag

Neem het patroon van de knuffel over op rd.nl/giraffe.

Knip het patroon twee keer uit de stof. Knip vervolgens nog twee keer de onderste helft van het patroon, deel 2, uit de stof.

Naai de bovenkanten van deel 2 aan elkaar met de goede kanten op elkaar.

Borduur met de hand een oog en een mond op de kop van de giraffe, zowel op de voor- als op de achterkant.

Knip restanten van de deken in vierkantjes van ongeveer 1,5 x 1,5 cm, als vulling voor de knuffel.

Leg deel twee tussen de pootjes van het volledige patroon.

Maak de giraffe rondom dicht met een festonsteek. Vul tussendoor steeds op met restjes van de deken. Druk de vulling goed aan, zodat de giraffe gelijkmatig gevuld is. Let vooral op bij de hals, die moet voldoende opgevuld worden om overeind te kunnen blijven.