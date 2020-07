Kleurrijke souvenirs uit de hypermarché

Franse hypermarchés zijn een ramp voor wie even snel een pak melk en een potje jam wil inslaan, want veel te groot. Voor een kleine boodschap ben je beter af in een Sparretje in een willekeurig dorp. Maar als je de tijd hebt, is zo’n megawinkel een attractie op zich.

Het handige aan die grote winkels: je hoeft er niet eens Frans voor te kunnen spreken, want het is toch zelfbediening. Bij de kassa bonjour en merci zeggen volstaat.

Ronddwalen in zo’n supermarkt is ook leuk vanwege de spullen die je in Nederland niet kunt krijgen of die je alleen in delicatessen- of speciaalzaken vindt. Neem bijvoorbeeld de bakafdeling. Daar vind je van die grote, glanzende vanillestokjes, per stuk verpakt in een cellofaantje. Of, heel handig en zuinig in het gebruik, potjes met kleine capsules gevuld met vanillepoeder. Goedkoop zijn ze niet, maar het is wel een souvenir waar je lang plezier van hebt.

Als toerist heb je in zo’n magazijn vol voedsel het idee dat je een beetje bij de Fransman in de keuken kijkt. Dat maakt nieuwsgierig: gekonfijte eend, jam van kastanjes, zou dat lekker zijn? En zouden mensen dat geregeld eten, of is het meer iets voor liefhebbers?

Voor ratatouille, een zomers Frans stoofgerecht met aubergine, courgette, uien en tomaat, hoef je niet naar een hypermarché of supermarkt af te reizen. Misschien oogst een Fransman deze groenten wel in z’n eigen tuintje. Maar je kunt er ook voor op de markt terecht.

Ratatouille uit de oven

Ingrediënten:

(bijgerecht voor circa 4 personen)

0,5 ui, 2 teentjes knoflook, 0,5 blikje tomatenpuree, 1 grote of 2 kleine aubergines, 1 courgette, 2-3 rode uien, 3 trostomaten, olijfolie, paar takjes verse tijm (of 1 tl gedroogde tijm), peper en zout.

Verder nodig: een ovenschaal of een geëmailleerde stoofpan.

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op circa 180 graden C. Snijd de halve ui en de knoflookteentjes fijn. Meng ze met het halve blikje tomatenpuree en een scheutje olie. Verdeel dit mengsel over de bodem van de pan of de ovenschaal.

2. Ris de tijmblaadjes van de steeltjes. Was de aubergine, de courgette en de tomaat. Pel de uien. Snijd de aubergine en de courgette in dunne schijven. Doe ze in een kom, bestrooi ze met een deel van de tijmblaadjes en peper en zout en giet er wat olie bij. Hussel alles door elkaar zodat alle schijven met een filmpje olie bedekt zijn. Snijd de uien overdwars in dunne plakken – dan vallen ze minder snel uit elkaar. Snijd de tomaten in dunne schijven.

3. Maak steeds een stapeltje van de groenten, in willekeurige volgorde. Vorm daarvan een soort rol boven op het tomatenmengsel tegen de wand van de pan of de ovenschaal. Maak in het midden, als daar ruimte voor is, een tweede rol van groenten. Of vul het gat op met een stapeltje groente. Besprenkel de bovenkant van de groenten met olijfolie en strooi er tijm en peper en zout naar smaak over.

4. Doe het deksel op de pan of dek de schaal af met aluminiumfolie. Zet de groenten ongeveer drie kwartier in de oven. Verwijder het deksel of de folie en zet de groenten nog een minuut of 10 in de oven.

5. Dit is een prima gerecht om van tevoren te maken. Als je het een tijdje laat staan, krijgen de groenten meer smaak. Je kunt ratatouille heet serveren, maar in de zomer is lauwwarm of koud ook lekker. Kook er bijvoorbeeld rijst of couscous bij. Of maak het als bijgerecht voor een barbecue.

serie Vakantieland: Frankrijk

Ook als je thuisblijft, kun je in vakantiesfeer komen. Tijdens de zomer staat steeds een ander land centraal. Deze week: Frankrijk.