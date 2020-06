Kleurrijk DAF Museum spreidt zijn vleugels

Vanaf 1 juli heropent het DAF Museum in Eindhoven. Het museum in de binnenstad van Eindhoven kan door een recente uitbreiding op een oppervlak van 7000 vierkante meter een groter deel van de collectie laten zien.

Wie in het verleden wel eens het DAF Museum aan de Tongelresestraat in de lichtstad heeft bezocht, parkeerde wellicht de auto links naast het pand op een open terrein. Die situatie bestaat niet meer. Het museum was eigenaar van die grond en realiseerde in overleg met een projectontwikkelaar een nieuwe museumhal met daarboven een groot aantal appartementen.

Tegelijk met de opening van de nieuwe hal is ook de entree aangepast en is de routing binnen het museum logischer geworden. De collectie staat nu in een duidelijke tijdlijn. Uniek is dat binnen de muren van het DAF museum de oorspronkelijke werkplaats is te vinden waar Hub van Doorne samen met zijn broer Wim de bedrijfsactiviteiten begon. De kleine werkplaats voor de productie van aanhangwagens groeide uit tot het DAF van vandaag, een van de toonaangevende producenten van vrachtwagens in de wereld.

De jonge Hub van Doorne ging werken bij een bierbrouwer die hem stimuleerde voor zichzelf te beginnen. Dat mocht vanuit de werkplaats van de brouwerij, het pand waarin al sinds 1993 het museum is gevestigd.

Geert Vermeer, bestuurslid van het DAF Museum: „Onze missie is het behoud van het erfgoed van onze vaderlandse vrachtwagenfabrikant maar ook educatie. We richten ons met het DAF Veilig Verkeersfonds op basisschoolleerlingen. Ons Trucknasium is juist voor de leeftijdscategorie daarboven, kinderen van de middelbare school die we onderricht geven in techniek.”

Vermeer is trots dat het museum na een audit van drie jaar nu een officieel erkend museum is en dat mensen met een museumjaarkaart naar binnen mogen. „Door onze toegenomen activiteiten hebben we in 5 jaar tijd het bezoekersaantal met 40 procent zien groeien. We hebben alle faciliteiten voor bijeenkomsten van kleine tot grote groepen. En omdat we in de binnenstad zitten, zijn we makkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar.”

Mede dankzij de uitbreiding wil het DAF Museum de komende twee jaar groeien van 60.000 naar 80.000 bezoekers. Het museum heeft officieel anderhalve persoon in vaste dienst, maar draait op 160 vrijwilligers voor het doen van rondleidingen, technisch onderhoud en restauratie, administratie en horeca. Vermeer: „We kijken wel sterk naar de toekomst. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers ligt op 71 jaar. Veel van hen hebben een DAF-verleden en werkten bij het bedrijf. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers. Onze voorzitter is Marc van Doorne, een kleinzoon van oprichter Hub.”

Een rondgang door het museum is een kleurrijke bezigheid. Veel prachtig gerestaureerde vrachtwagens zijn in felle tinten gespoten en dragen bedrijfsnamen van weleer. Iedereen heeft wel herinneringen aan oude DAF-vrachtwagens van de vuilnisophaaldienst, de brandweer, het leger tot niet te vergeten de woestijnauto’s van de Parijs-Dakar rally. Al dit fraais is in het DAF Museum te bewonderen.

Op de bovenverdieping staan onveranderd de DAF-personenwagens die tussen 1959 en 1975 werden geproduceerd. Naast de standaardmodellen als de 600, 33, 44, 55 en 66 ook een besteller van de PTT, diverse prototypes en het rallyverleden van het merk.

>>dafmuseum.nl