Kleding haken; van keukenschort tot baret

Kleding maken is van alle tijden. Was het vroeger pure noodzaak, vandaag de dag doe je het vooral als hobby. Want een lap stof en wat fournituren komen wat betreft prijs algauw in de buurt van een kledingstuk dat je kant-en-klaar in de winkel haalt. Goed, voor het geld doen we het dus niet, maar mjnhhet blijft leuk om eigen kledingstukken te maken. Deze keer zijn het gehaakte kledingstukken; speciaal voor het modenummer. De keukenschort is leuk voor het serveren van een high tea. Haak hem in stijl bij je servies en je steelt de show. Begin eventueel met het uitkiezen van een fleurige band voor om je middel. Zoek daar bijpassende kleuren haakgaren bij en je kunt aan de slag.

Als tweede kledingstuk een vrolijke baret waar je dochter, buurmeisje of nichtje vast blij van wordt. Het patroon is gemakkelijk aan te passen naar een maatje groter of kleiner en met de kleur kun je natuurlijk ook variëren.

Gehaakte keukenschort uit het boek "Haken, voor grote en kleine meisjes". beeld Jaco Hoeve

Keukenschort

Benodigdheden: 1 bol groen katoen; 1 bol blauw katoen; 1 bol wit katoen; haaknaald nr. 4 en nr. 5; meetlint; stopnaald; garen; fleurig band. Katoen moet geschikt zijn voor haaknaald nr 5.

Aan de slag

Haak met haaknaald nr. 5 een lossenketting van 72 l + 1 keerlosse (het aantal moet deelbaar zijn door 3 + 1).

Toer 1: 1 v in de tweede losse vanaf de haaknaald. 2 v in de volgende 2 l. * 1 l, 1 l overslaan, 1 v in de volgende 3 l. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer, keren. Toer 2: 3 l (tellen als eerste stk), 1 stk in elk van de volgende v. *1 l, 1 stk overslaan, 3 stk in de volgende 3 v. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer. Wissel van kleur, keren.

Toer 3: * 1 v, 1 l, 1 v in de stokjes van de voorgaande toer, 1 vv: steek in de losse twee toeren naar beneden. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer, keren.

Toer 4: 3 l (tellen als eerste stk), * 1 l, 1 l overslaan, 3 stk in de 3 v van de voorgaande toer. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer. Wissel van kleur, keren.

Toer 5: 1 v in het laatste stokje van de voorgaande toer. 1 v in de losse van de voorgaande toer * 1 v, 1 l, 1 v in de stokjes van de voorgaande toer, 1 vv: steek in de losse twee toeren naar beneden. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer, keren.

Herhaal toer 2 tot en met 5 tot het haakwerk voldoende hoogte heeft. Hecht alle draden af.

Rand

Moes: 3 stokjes samen haken, dus afsluiten door de draad door vier lussen op de haaknaald te halen.

Toer 1: Hecht aan met een vaste in de hoek van de onderste toer van het schort, 3 l, 2 v overslaan. * 1 v, 3 l, 2 v overslaan. Herhaal vanaf * tot het einde van de toer. Wissel naar haaknaald nr. 4.

Toer 2: * 5 l, een moes in de derde losse vanaf de haaknaald. 3 l, een moes in de tweede losse vanaf de haaknaald. Klap de moesjes op elkaar en haak aan elkaar vast met een halve vaste. 2 l, 1 hv in de vaste van de vorige toer.

Herhaal vanaf * tot het einde van de toer. Druk de dubbelgeslagen moesjes naar buiten zodat het bolletjes worden. Hecht af. Naai met de naaimachine het bijpassende band aan de bovenzijde van het schort.

Patroontekening van de gehaakte keukenschort uit het boek "Haken, voor grote en kleine meisjes". beeld Uitgeverij de Banier

Meisjesbaret

Benodigdheden: 1 bol crème katoen (kleur A); 1 bol blauw katoen (kleur B); haaknaald nr. 3; stopnaald. Katoen moet geschikt zijn voor haaknaald nr. 3.

Gehaakte meisjesbaret uit het boek "Haken, voor grote en kleine meisjes". beeld Jaco Hoeve

Aan de slag

De baret wordt in spiralen gehaakt. Aan het einde van de toer wordt door gehaakt in de volgende toer, zonder de voorgaande eerst te sluiten met een halve vaste.

Maak een magic ring, haak 9 v in de ring (A).

Toer 1: 1 hst in kleur A, 1 hst in kleur B in elke vaste (18).

Toer 2: Meerderen in elke 1e steek: 2 hst A, 1 hst B.

Toer 3: Meerderen in elke 3e steek: 2 hst A, 2 hst B.

Toer 4: Meerderen in elke 4e steek: 2 hst A, 3 hst B.

Toer 5: Meerderen in elke 2e steek: 3 hst A, 3 hst B.

Toer 6: Meerderen in elke 4e steek: 3 hst A, 4 hst B.

Toer 7: Meerderen in elke 1e steek: 4 hst A, 4 hst B.

Toer 8: Meerderen in elke 5e steek: 4 hst A, 5 hst B.

Toer 9: Meerderen in elke 1e steek: 5 hst A, 5 hst B.

Toer 10: Meerderen in elke 6e steek: 5 hst A, 6 hst B.

Toer 11: Meerderen in elke 1e steek: 6 hst A, 6 hst B.

Toer 12: Meerderen in elke 7e steek: 6 hst A, 7 hst B.

Toer 13: Meerderen in elke 1e steek: 7 hst A, 7 hst B.

Toer 14: Meerderen in elke 8e steek: 7 hst A, 8 hst B.

Toer 15: Meerderen in elke 1e steek: 8 hst A, 8 hst B.

Toer 16: Meerderen in elke 9e steek: 8 hst A, 9 hst B.

Patroontekening van de gehaakte meisjesbaret uit het boek "Haken, voor grote en kleine meisjes". beeld Uitgeverij de Banier

Toer 17: Meerderen in elke 1e steek: 9 hst A, 9 hst B. De doorsnede van de baret is nu ongeveer 24 cm. Vanaf hier minderen. Mocht je een grotere baret willen haken, haak dan door op dezelfde manier tot de gewenste doorsnede bereikt is.

Toer 18: Elke 1e en 2e steek en 8e en 9e steek samen haken: 8 hst A, 8 hst B.

Toer 19: Elke 1e en 2e steek en 7e en 8e steek samen haken: 7 hst A, 7 hst B.

Toer 20: Elke 1e en 2e steek en 6e en 7e steek samen haken: 6 hst A, 6 hst B.

Toer 21: Elke 1e en 2e steek en 5e en 6e steek samen haken: 5 hst A, 5 hst B. Als je de baret groter gehaakt hebt, ga dan nog even door met minderen tot de gewenste grootte bereikt is.

Toer 22: In elk half stokje 1 hst haken, zoals de kleur zich voordoet.

Toer 23: In elk half stokje 1 hst haken, zoals de kleur zich voordoet.

Toer 24: Alleen in kleur A: Haak een stokje in elk half stokje, alleen in de achterste lussen.

Sluit af met een halve vaste in het eerste stokje. Hecht af.

Patronen afkomstig uit ”Haken. Voor grote & kleine meisjes”; uitg. De Banier; 71 blz; € 13,95.