Klassiek én veganistisch

Het kan best lastig zijn: als je iets lekkers bij de koffie wilt maken en weet dat een van je gasten geen dierlijke producten gebruikt. Handig is dan een boek als ”Dubbel zo lekker. Klassieke en vegan bakrecepten” (uitg. Angèle, € 24,99) Ook fijn als je zelf (vaker) plantaardig wilt eten, maar evengoed leuk voor mensen die gewoon houden van experimenteren.

Het bijzondere aan dit boek –van twee Vlaamse twintigers die bekend werden door het bakprogramma ”Bake Off Vlaanderen”– is dat het steeds twee vergelijkbare recepten in een klassieke en een veganistische variant geeft. Dus zijn er kaneelbroodjes met volle melk, boter en roomkaas én kaneel-pompoen-pecanbuns met amandelmelk, margarine en suikerglazuur. Of staat er een ricotta-citroentaart naast een ‘cheesecake’ van kokosyoghurt en plantaardige room. Welke is de lekkerste?

beeld RD

Veel gasten, weinig stress

En grote groep gasten een maaltijd voorzetten en toch weinig stress hebben. Met het boek ”Koken voor groepen en (grote) gezinnen” (uitg. De Banier, € 19,95) moet het mogelijk zijn. Maker Ben Zijl volgde een beroepsopleiding tot restaurantkok en kookt als vrijwilliger voor groepen in bijvoorbeeld woonvoorzieningen en tijdens groepsvakanties.

beeld RD

Verwacht in dit boek geen culinaire hoogstandjes om je gasten af te troeven. Wel veel no-nonsenserecepten waarmee je eters die graag voor veilig gaan absoluut blij kunt maken: van champignonsoep tot kalfsragout en Duitse biefstuk met aardappelblokjes en preirolletjes tot babi ketjap. Leuk is dat er ook vijf vleesvervangers in het kookboek zijn opgenomen.

Hier en daar is de toon wat specialistisch. De doorsneethuiskok die een grote club mensen aan zijn keukentafel van eten wil voorzien heeft bijvoorbeeld weinig boodschap aan de Hygiënecode voor de Horeca. En een vakterm als ”filets pareren” mag wel wat uitleg krijgen.

beeld RD

Heerlijke hapjes, zelfgemaakt

Inspiratie nodig voor wat lekkere hapjes tijdens de feestdagen? Met ”Het borrelhapjesbakboek” (Forte Uitgevers, € 24,99) gaat dat zeker lukken. Laura Kieft –bekend van het blog Laura’s Bakery– geeft daarin meer dan 150 recepten voor hartige hapjes. Voor een aanzienlijk deel heb je de oven nodig, want bakken is de passie van Laura. Met de filodeegrolletjes, broodstokjes (met kaas of rozemarijn en zeezout) en hartige muffins kun je makkelijk een borrel vullen. Maar ook zijn er verrassende hapjes die je zonder oven kunt maken, zoals een burgerspiesje: een stokje met een cheddargehaktballetje, uitgebakken bacon, slablaadjes en cherrytomaatjes.

Het handige van dit boek is dat er veel basisrecepten in staan (ook voor spreads en hummus) en dat veel van die recepten in meerdere varianten te maken zijn. Met de vele fijne tips en het inspiratiehoofdstuk met een voorbeeldborrelplank én een gezond alternatief met groente is dit een boek waarmee je, hup, zo de keuken in wilt.