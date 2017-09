De New York Times nam een kijkje in een Legofabriek in het Deense Billund. De hightech fabriek produceert zo’n 1340 Legosteentjes per seconde.

Dat zijn er meer dan 116 miljoen per dag. De ontwerpers gebruiken al die elementen om nieuwe creaties te ontwerpen.

De New York Times gebruikte een 360 gradencamera om de fabriek in beeld te brengen.