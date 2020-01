Kia ProCeed GT staat voor sportiviteit

Was bij de vorige generaties Kia Ceed de ProCeed bijna een gewone driedeurs coupéversie, de nieuwe ProCeed GT gooit het over een heel andere boeg. Sportiviteit wordt daarmee anders vormgegeven.

Op een gelijke wielbasis van 2,65 meter kan in de Ceed-reeks worden gekozen uit de 4,31 meter lange hatchback of de Sportwagen en ProCeed die naar 4,60 meter groeien. De vijfdeurs ProCeed GT heeft een elegante achterzijde en is een paar centimeter lager dan zijn broers. De daklijn is de oorzaak van een relatief lage achterruit met een beperkt zicht door de spiegel. De auto staat wat lager op de weg en rolt in dit geval op 18 inch wielen met platte banden.

Het effect van deze ingrepen is een sportief afgestemd onderstel dat op oneffen wegdek vaak te stug en hard is. Voorpassagiers hoeven niet bang te zijn om dan van hun stoelen af te trillen. Die zijn namelijk voorzien van uitstekende zijdelingse steun. Rode accenten met stiksels en bijvoorbeeld aluminium pedalen zorgen ervoor dat het interieur sportief getint is. Dat neemt niet weg dat deze uit de kluiten gewassen middenklasser volop plek biedt aan de achterpassagiers. Het bagagevolume, dat varieert van 594 tot 1545 liter, verwacht men eerder bij een stationcar.

Kia levert naast de 1 liter 3 cilinder instapmotor deze 1,4 liter 4 cilinder optioneel met een moderne 7-traps automaat met een dubbele koppeling. Met 140 pk en 242 Nm biedt deze combinatie genoeg voor vlotte prestaties. Bovendien mag een forse aanhanger worden getrokken.

Alle denkbare elektronica is aanwezig inclusief actieve cruise control die de voorganger volgt en indien nodig tot stilstand afremt. Ook houdt de ProCeed GT automatisch koers tussen de strepen op de weg. De ProCeed GT is de duurste versie in de Ceed-reeks, maar maakt dat door uitstraling en eigenschappen beslist waar.

Kia ProCeed GT 1.4 automaat

Energielabel

C

Topsnelheid

205 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,4 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 14,0 km

CO2-uitstoot

127 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1410 kg

Prijs vanaf/geteste versie

30.995/36.995 euro

Conclusie

+ Vormgeving. De Kia Proceed GT heeft een sportieve, gestroomlijnde uitstraling met een laag dak, rode accenten en een aluminium vin achter de achterportieren.

+ Ruimte. Zowel voor passagiers als bagage biedt de ProCeed GT een forse binnenruimte en daarbij ook sportief gevormde stoelen.

+/- Elektronica. Alle moderne rijhulpsystemen werken naar behoren. Jammer dat hij veelvuldig zonder aanleiding roept de handen aan het stuur te houden.

- Onderstel. De auto komt behoorlijk stug over door de afstemming van de wielophanging en de platte banden.