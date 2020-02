Keukenschort voor peuter naaien

Onze peuter wil het liefst alles hetzelfde doen als haar ouders. Dus als ik een schort om doe tijdens het koken, dan wil zij dat ook. Tot voor kort volstond een theedoek met een wasknijper prima. Maar de wijsheid neemt toe, dus de dame wil een schort, géén doek. Tijd dus om een heuse keukenschort voor haar te maken. Kan ze lekker kliederen met potjes en pannetjes in de gootsteen, terwijl ik het eten bereid.

Je hebt voor zo’n schortje maar een klein stukje stof nodig, het kan zelfs van een theedoek. Dus heb je ook een kleine keukenprins of -prinses in huis, of wil je een kind verrassen met een zelfgemaakt cadeau? Trek dan een uurtje uit voor dit project met een restje stof en klaar is de keukenschort voor kleine koekenbakkers.

Ben je handig met de naaimachine, naai dan een knoopsgat zoals in onderstaande beschrijving. Vind je dat lastig, dan kun je ook kiezen voor een stukje klittenband.

Keukenschort kind

Benodigdheden: 50cm katoen, restje stof voor een zak, 1 meter band of lint, bijpassend garen, stofschaar en naaimachine.

Aan de slag

Teken het patroon over op rd.nl/kinderschort en knip uit. De schort is getekend voor een 2-jarige. Door de lengte en breedte aan te passen maak je ’m passend voor een groter kind.

Neem het patroon over op de stof en knip uit met 1 cm naadtoeslag rondom en werk af met een zigzagsteek.

Naai eventueel versierselen of bandjes op de boven- of onderkant van de schort.

Werk de schort af met een rolzoom rondom.

Knip drie stroken met een lengte van 50 cm. Werk af met een zigzagsteek.

Vouw de stroken dubbel met de goede kant op elkaar. Naai een tunnel en keer deze met behulp van een veiligheidsspeld.

Vouw de stof aan de korte kant naar binnen en stik de stroken rondom door.

Maak aan de linkerbovenkant van de schort een knoopsgat. En naai op een van de stroken een knoop.

Naai de strook met knoop aan de bovenkant voor de hals. De andere twee naai je vast aan de zijkant.

Teken het patroon over voor de zak, neem dat over op stof en knip met 1 cm naadtoeslag. Werk af met een zigzagsteek.

Versier de zak eventueel met lint of knopen.

Werk de bovenkant van de zak af met een zoom. Speld de zak op de schort en stik door.