Kasteeltoernooi

De laatste zaterdag van mei of de eerste zaterdag in september. Bij sommige families is het dan vaste prik familiedag. Maar wat ga je doen, zodat zowel oma als kleinzoon plezier heeft? Een aantal tips.

Wie met de familie een actief en bijzonder dagje zoekt, kan terecht bij een van de zeven Gelderse kastelen. Veluwe Actief verzorgt hier onder andere kasteeltoornooien, activiteiten waarbij jong en oud mee kunnen doen. De dag start bijvoorbeeld met de familieparachute. Daarna volgt een rondje puzzelen met gps waarbij de kinderen de weg wijzen. Vervolgens dagen de deelnemers elkaar uit met boogschieten, verschillende Zweedse mikspelen en puzzelopdrachten waarbij groot en klein gelijke kansen hebben. De onderdelen kunnen in overleg worden aangepast (bijvoorbeeld meer of minder sportief). De kosten bedragen 31,75 euro per persoon (eten en drinken niet inbegrepen). Ook de toegang tot en/of rondleiding bij een kasteel moet apart betaald worden, indien van toepassing.

Doornse Gat

Een familiedag kan heel goed low budget zijn. Wie er niet tegen opziet om zelf voor eten en drinken te zorgen, kan prima terecht in een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het Doornse Gat is bijvoorbeeld zo’n plek. Het dagrecreatieterrein ligt in een voormalige zandafgraving tussen Doorn en Leersum en bestaat uit verschillende veldjes, waar ook een caravan of tent neergezet mag worden voor een dag. Naast een spannende zandheuvel zijn er verschillende speelvoorzieningen, picknickbanken en toiletten aanwezig. De omgeving leent zich prima voor een boswandeling en vanaf het parkeerterrein start een geocacheroute speciaal voor kinderen. Op het terrein mag ook de barbecue aangestoken worden, tenzij fase 2 van kracht is. Wie ook nog een bal en volleybalnet meeneemt, kan zich voor weinig geld hier heerlijk een dag vermaken met een groep. Bij de boswachter van het gebied kan een veldje gereserveerd worden. Iets soortgelijks is Kwintelooijen bij Veendaal.

Spelen en eten

Aan de rand van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen ligt Duinoord. Dankzij de all-informule van de speeltuin in Helvoirt weten bezoekers vooraf precies hoeveel geld ze kwijt zijn voor een ontspannen dagje uit, inclusief hapjes, drankjes en heel veel activiteiten. Volwassenen betalen 26,50 euro en kinderen 16,50 euro. Zowel binnen als buiten valt er genoeg te beleven: van gps-tocht tot klimbos, van tokkelbaan tot springkussens en van voetbalveldjes tot midgetgolfbaan. Kinderen die hier nog niet aan toe zijn, kunnen zich prima vermaken in de speeltuin en met de loop- en trapfietsjes. Opa’s en oma’s, vaders en moeders kunnen ook gerust meedoen. Wie trek heeft gekregen, kan in de horecastraat de maag vullen met soep, broodjes, pizza, pannenkoeken of friet. Voor iedereen is er wel wat lekkers te vinden.

