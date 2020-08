Kamperen op het water

We kamperen graag aan het water maar waarom niet gewoon een keer eróp? Al dobberend op een vlot of in een waterlodge kom je wel heel dicht in de buurt van complete ontspanning. En als je dan toch afstand moet houden, dan gaat dat hier wel heel eenvoudig. Wij zetten de beste drijvende en soms zelfs varende accommodaties in Nederland –en één vlak over de grens– op een rij.

Massaal azen we in de zomer op een vakantieplek zo dicht mogelijk aan zee, een meer of een rivier. Met water onder handbereik is de helft van de vakantie al geslaagd. We zwemmen erin, liggen dobberend te zonnen op een luchtbedje of we peddelen rond met een opblaasbootje. Kabbelend water verfrist en kalmeert: het ultieme vakantiegevoel.

Maar sinds de coronacrisis moeten we ons gedrag drastisch aanpassen, ook op het strand en op de camping. En dan is er ineens een ideaal alternatief: een vakantie op het water, ver weg van het drukke strand, met enkel de geluiden van wuivend riet, tsjilpende watervogels en licht klotsend water rondom.

1 Waterlodge in Noord-Brabant

Luxe kamperen, oftewel glamping, bestond al langer, maar luxe kamperen op water is vrij nieuw en verdiende twee jaar geleden een innovatieaward op de Vakantiebeurs in Utrecht. Recreatiepark TerSpegelt was de gelukkige. Met de houten lodges vol comfort en sfeer voegde het park daadwerkelijk een dimensie toe aan de vakantie-ervaring. Vanaf de veranda gooi je de hengel uit of spring je in je opblaasboot voor een rondje over de plas van 12 hectare. Gek genoeg moet je om te kunnen zwemmen via de wal omlopen naar een strandje. Zo vanuit je bed het water in duiken is dus niet mogelijk. De lodges liggen vast in het water, waardoor mensen zonder zeebenen niet bang hoeven te zijn dat ze om de haverklap misselijk over de balustrade hangen. „De accommodaties liggen zo’n 15 meter uit elkaar en we hebben ze bewust aan de rustige kant van het water gelegd, om de rustieke ervaring van kamperen in de natuur te maximaliseren”, zegt Dorien Verschuijten, marketingmanager van TerSpegelt. „Je ziet zo ’s avonds de zon in het water ondergaan en om je heen hoor je de vogels fluiten en is het verder stil.” Hoewel? De recensent van de website bijzonderplekje.nl die de waterlodge uitprobeerde, is het daar niet helemaal mee eens: „Zoals normaal is bij kamperen, hoor je ook hier je buren goed. Dat is deels de charme van kamperen, maar ook iets om goed te beseffen als niet-kampeerder.” Ook minder plezierig: „Op een windstille dag zijn er veel vliegjes/muggen op het water.” Toch lijken de pluspunten de minpunten te overstijgen. Dat komt misschien wel door de aanwezigheid van een hangmat, die nu eenmaal symbool staat voor het ultieme nietsdoen. En uiteraard het geklots van het water onder je terwijl je in bed ligt.

De waterlodges zijn onderdeel van het vijfsterrenrecreatiepark TerSpegelt en gasten hebben toegang tot alle aanwezige faciliteiten, waaronder een overdekt zand- en waterspeelparadijs, een overdekt zwembad en een tokkelbaan. In de directe omgeving lenen de Brabantse Kempen zich voor wandelingen en fietstochten.

Een verblijf in de achtpersoonslodges kost ongeveer € 450,- voor een midweek. Beschikbaar tussen april en oktober.

>>terspegelt.nl/nl/overnachten/vakantie-brabant/6/WaterLodge-8-persoons

2 Varende bungalow in Friesland

In Friesland zijn de luchten net iets wijder en heb je net iets meer rust om je heen dan in de meeste andere provincies. Op het water van de Friese meren is die ervaring nóg intenser. Wie die sfeer in alle comfort en luxe wil beleven, kan in een wel heel opvallende accommodatie op het water terecht. De naam is verraderlijk bescheiden want het Vaarhuisje is een volwaardig schip dat eruitziet als een varende bungalow van twee verdiepingen. Hou dus maar rekening met flink wat bekijks en fotograferende passanten als je met je vakantiehuis door het idyllische Friese land vaart. Maar bijzonder is het Vaarhuisje zeker. Het kaliber van de boot (het Vaarhuisje weegt 22 ton en heeft een motorvermogen van 140 pk) maakt de aanwezigheid van een professionele schipper noodzakelijk, maar lig je eenmaal op een idyllisch plekje aangemeerd, dan gaat de bemanning naar huis. Varen is overigens niet verplicht, maar dat betekent dat je in de haven ligt van Joure, Akkrum of Terherne. Niets mis mee natuurlijk, maar ga je voor de wijde luchten en het groen, dan moet je de schipper op de koop toe nemen. Voordeel daarvan is dat je met een deskundige op pad bent en je dus en passant het een en ander opsteekt.

De Vaarhuisjes zijn geschikt voor 2 tot 8 personen en zijn te boeken van maart tot en met november. De prijzen van de arrangementen zijn vanaf ongeveer € 450,- voor twee personen.

http://www.scheepshuisje.nl/

3 Varend vlot in Friesland

Mensen met een avontuurlijke inborst halen voor zo veel luxe als een huis of lodge op het water waarschijnlijk hun neus op. Voor hen komt het varende vlot al dichter in de buurt van een echte beleefvakantie. Om het nog spannender te maken heeft de landelijk gelegen vakantiebestemming Het Kleine Paradijs in het dorp Easterein een replica op schaal gemaakt van de Kon-Tiki. Met dit vlot maakte de Noorse ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl in 1947 een legendarische tocht over de Grote Oceaan. De Friese Mini-Kon-tiki meet de helft van het beroemde origineel (8 bij 3 meter) en de houten hut heeft dezelfde eenvoudige voorzieningen: olielampen, een gasstelletje, een scheepskist en, voor de killere zomeravonden, schapenvachten. Het drijft op vaten en ligt tussen de uitgestrekte weilanden. Wil je varen met je vlot, dan duw je ’t met lange stokken voort. Maar misschien ga je er liever met de bijgeleverde Canadese kano op uit.

De Mini-Kon-Tiki is geschikt voor twee personen en kost vanaf € 80,- per nacht. Met een bij te boeken ontbijtservice maak je het verblijf iets comfortabeler.

>>hetkleineparadijs.nl

Kampeervlot op de Steenbergse Vliet. beeld Imco Lanting

4 Stilliggende vlotten in Noord-Brabant en Utrecht Noord-Brabant

Vind je het ontspannender op een vlot waarmee je niet hoeft te varen, dan kun je te kust en te keur bij Campingraft terecht. Bij het monumentale sluizencomplex Beneden Sas –en dicht bij Bergen op Zoom– liggen de vlotten aan een steiger op de Steenbergse Vliet en natuurgebied Dintelse Gorzen. Een weids uitzicht verzekerd. De vlotten ”Steenbergse Vliet” liggen meer verscholen in het riet en ver uit elkaar. Bovendien zijn ze alleen per kano bereikbaar – hoe op jezelf wil je het hebben?

Utrecht

Water, bos, historische stadjes en dat alles onder handbereik vanaf je eigen vlot midden in natuur- en recreatiegebied de Hollandse IJssel. In plaats van met de auto kano je in een uur naar de historische plaats IJsselstein, die op zijn beurt weer dicht bij de stad Utrecht ligt. Maar ook fietsen (de Lopikerwaard) en wandelen (60 hectare bos) zijn mogelijk. Vanaf de fietsbrug bij jachthaven Marnemoende kijk je over het weidse polderlandschap met water, weilanden en knotbomen uit.

Vanaf alle vlotten kan in principe worden gezwommen, maar let op of er waarschuwingen gelden voor blauwalg.

>>camping-raft.com

Kamperen op de Maasplassen in Belgisch Limburg. beeld Imco Lanting

5 Kampeervlot in Belgisch Limburg

Ook back to basic, maar dan gemotoriseerd en geschikt voor vier personen, zijn de kampeervlotten die in de uitgestrekte Maasplassen in Belgisch Limburg liggen. Door de coronacrisis is het wellicht een no-goarea voor de meesten, maar deze plassen liggen zo dicht bij de grens dat je in feite maar met één been in het buitenland staat. Woordvoerster Anneke Crijns omschrijft het kamperen op het water in elk geval mooi: „Als de grond onder je voeten verandert, verandert er iets in je zijn. Ook komt er een natuurlijke rust over je die zorgt voor ontstressing. Water is vloeiend en de mens bestaat voor meer dan de helft uit water. Je zou kunnen zeggen dat er een eenheid ontstaat.” Wat een verblijf op een vlot al niet met je kan doen. Natuurlijk kun je een week lang mijmerend op je dobberende vlonder blijven zitten maar dat is juist op deze plek, en een gemotoriseerd vaartuig tot je beschikking hebbend, wel heel jammer. De Maasplassen meten 3000 hectare en al wordt er zo’n beetje alles op het gebied van watersport gedaan wat maar mogelijk is –duiken, roeien, surfen, waterskiën, zwemmen en zeilen–, toch is een idyllisch, rustig aanmeerplekje zo gevonden. Daar gooi je dan je hengeltje uit, je gaat zonnen op het dak van je hut of je neemt een frisse duik; overal mag je zwemmen. Of je vaart met je vlotje naar het witte stadje Thorn (in Nederland) of de middeleeuwse burcht (mottentoren) in Kessenich. Je kunt zelfs de Maas op varen, tenzij het water te hoog staat. En hoe zit het met zeeziekte? Dat komt zelden voor, zegt Crijns. „Maar als iemand onverhoopt toch pech heeft en misselijk wordt, hebben wij pilletjes klaarliggen.”

Het kampeervlot is te boeken van begin april tot november en kost vanaf € 165,- per nacht. Geen vaarbewijs nodig. Basisinventaris is aanwezig, zelf slaapzakken en kussens meenemen.

>>sailcenterlimburg.com/project/kampeervlot-treibgut