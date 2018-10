Kampeerders willen het luxer of stoerder

Op vakantie gaan met een vouwwagen, caravan of camper is populairder dan ooit. De verkoop van campers en vouwwagens explodeert. De vraag naar te huren caravans of campers is momenteel groter dan het aanbod. „Een vakantie met een kampeermobiel is helemaal niet meer iets om je voor te schamen. Integendeel”, aldus Judith Röling, manager van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs, die woensdag van start gaat in de Jaarbeurs in Utrecht. Er worden zeker 40.000 bezoekers verwacht.

Twee trends tekenen zich duidelijk af in de kampeerwereld. Steeds meer zestigplussers hebben zin, tijd en geld om vaak op vakantie te gaan met een zo luxe en comfortabel mogelijke camper. Aan de andere kant groeit de groep jongeren die voor een stoere ‘ back to basicsvakantie’ kiest.

Met name deze groep heeft ervoor gezorgd dat de verkoop van robuuste vouwwagens vorig jaar met 20 procent is gestegen. Zo’n vouwwagen lijkt niet meer op het karretje dat in de jaren zestig van de vorige eeuw achter een auto werd gehaakt. Vaak hebben de wagens nu extra brede banden en is de tent gemaakt van ruig canvas. Op de beurs is een vouwwagen te zien met een panoramadak, zodat de gebruikers ’s nachts naar de sterren kunnen kijken.

„Een vouwwagen is niet zo duur. Voor zo’n 5000 euro koop je een gloednieuwe”, aldus Röling. „Vergelijk dat met een camper, die een investering van zeker 50.000 euro vergt. En dan heb je nog geen luxe exemplaar.” Dat is volgens haar meteen de reden dat de verhuur van campers zo goed loopt. „Niet iedereen kan zoveel geld uitgeven. En als je huurt kun je elk jaar kiezen hoe je op vakantie wil gaan.”

Camperfabrikanten begrijpen de eisen van hun koperspubliek goed. In Utrecht zijn kampeerwagens te zien met twee dakramen boven het bestuurdersgedeelte. „Alsof je in een cabrio rijdt.” In sommige wagens zijn loungebanken gebouwd. „Voor een borrel met vrienden aan boord.” Vrijwel elke camper heeft zijn eigen app, waarmee alle apparatuur te bedienen is. Verwarmbare tuinstoelen zorgen voor behaaglijkheid in de kille buitenlucht en een lichtgewicht elektrische step aan boord is er voor de boodschappen.

De bijna typisch Hollandse caravan legt het op dit moment af tegen de camper. Fabrikanten proberen de caravan aantrekkelijker te maken door ze minder saai te ontwerpen en bijzondere exemplaren te bedenken. Zo staat in Utrecht een achtpersoonsuitvoering en een caravan voor gezinnen met tienerkinderen: met twee gedeelten afgescheiden ruimtes en in het tienergedeelte extra multimediavoorzieningen.

Röling: „Uniek is de e-Coco. Dat is een proefmodel dat pas over een paar jaar op de markt komt. Deze caravan is speciaal geschikt voor achter elektrische auto’s omdat hij extreem licht is. Met een elektrische auto een caravan trekken is nu nog een probleem, want het vergt zoveel vermogen dat je maar maximaal 150 kilometer achter elkaar kunt rijden.”

Maar dat gaat snel veranderen, voorspelt zij. Hoe meer elektrische auto’s, hoe meer duurzame kampeerwagens er zullen verschijnen. „Er wordt hard aan gewerkt. Overigens is kamperen toch al veel duurzamer dan bijvoorbeeld een vliegreis maken. Veel kampeerders zijn mensen met zorg voor het milieu. Daarom kiezen ze ook voor een vakantie in de natuur en buiten.”