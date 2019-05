Jeep behoort alweer enige jaren tot het Fiatconcern. Om in Europa voet aan de grond te houden, moet ook Fiat aan de bak met zuinigere motoren. Vandaar dat in de vernieuwde Renegade sinds kort een 1 liter turbo beschikbaar is.

De 4,24 meter lange Renegade is de kleinste van Jeep, maar concurreert wel met de middenklasse SUV’s. Door zijn hoekige vormen biedt de auto genoeg binnenruimte voor vier personen en daarbij een bagagevolume van 351 tot 1297 liter. In het interieur zijn tal van aardigheidjes verwerkt die verwijzen naar de historie van Jeep. Bijvoorbeeld staat de grille van de oer-Jeep op diverse onderdelen afgebeeld.

Een belangrijke wijziging is dat het infotainmentsysteem is vernieuwd. Het scherm is groter en er zijn meer functies beschikbaar. Het dashboardlichaam is behoorlijk diep, wat eraan bijdraagt dat de auto ruim overkomt.

De nieuwe turbomotor levert een vermogen van 120 pk en komt aan een bruikbaar koppel van 190 Nm al bij 1750 tr/min. Dat maakt dat deze opvallend stille driecilinder vlot presteert. De weinig gestroomlijnde vorm werkt niet direct mee aan een laag brandstofverbruik. De handgeschakelde zesbak kent een wat hakerige bediening.

Hoewel dit exemplaar op lage banden staat behorende bij de optionele grote 19 inch wielen, blijft het comfort aan boord prima gehandhaafd. Ook de afstemming van de wielophanging is zoals men van een typische gezinsauto mag verwachten. De Jeep Renegade is een uitstekende allrounder met als plus de uitstraling van een echte Jeep.

Want Jeep heeft met tradities te maken. Dat begint al bij de gefacelifte grille met zeven staande openingen. Dakrails en zwarte randen langs de wielkasten en portieren kleden de auto verder aan. Ten slotte heeft deze Amerikaanse Italiaan een licht gewijzigde verlichting en voorbumper.

Jeep Renegade 1.0T Limited

Energielabel D

Topsnelheid 185 km/u

Acceleratie 0-100 km/h in 11,2 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 11,7 km

CO2-uitstoot 134 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1250 kg

Prijs vanaf/geteste versie 26.240/28.490 euro

Conclusie

+ Uitstraling. Bij een echte Jeep hoort een stoer uiterlijk en dat hebben de ontwerpers keurig naar deze Renegade vertaald. Achter de bekende grille gaat een hoekige auto schuil.

+ Motor. De splinternieuwe 3 cilinder 1 liter motor met turbo presteert meer dan keurig en maakt opvallend weinig geluid.

+ Rijgedrag. De Renegade komt solide en stevig over en weet wegoneffenheden prima op te vangen. Dat alles maakt hem tot een comfortabele familieauto.

- Stoelen. Het formaat van de stoelen is bescheiden. Vooral de zitting is kort en de rugleuning is wat smal. Met goede zijdelingse ondersteuning wordt dit enigszins opgevangen.