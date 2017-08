In Katwijk vind je strand, haring en een goede parkeerplek

Er is veel verkeer op de boulevard van Katwijk. Op een mooie zomerdag in augustus wordt het strand goed bezocht.

Toeristen flaneren langs de boulevard en laten zich een harinkje goed smaken. Op een bankje bespreekt de oudere garde het voetbalnieuws en de stand van zaken op de Olympische Spelen. Een vrouw vertelt haar vriendin over een fietstocht van Kamerik naar Breukelen. Bepakt en bezakt met stoeltjes en een koelbox sjouwt een ouder echtpaar –hij in korte broek, zij in een jurkje– naar het strand.

Als even later de lucht betrekt en er wat regen valt, verlaten veel mensen het strand. Helga Rehmsen uit het Duitse Recklinghausen is met haar ouders in Katwijk. Zij maakt een ”Kindheitstour”: ze bezoekt plekken waar ze ook als kind geweest is.

Er zijn sindsdien wel zaken veranderd en verdwenen. „De ijssalon die daar zat, is er niet meer”, wijst ze. „Maar nu moeten we verder, mijn vader heeft geen geduld meer.”

De regenbui trekt weg en de zon probeert weer voorzichtig door de wolken te komen.

Uitzicht op zee

Een halfjaar later is het koud in Katwijk en waait het hard. Op het strand zijn graafmachines aan het werk. Wandelaars trotseren de stormachtige wind. Nico van der Plas woont al jaren aan de boulevard. Hij heeft er geen moeite mee dat het er in de zomer druk is. „Vooral nu die parkeergarage in de duinen er is, is de overlast met parkeren voor onze deur veel minder. Daar ben ik erg blij mee.”

Volgens de bejaarde Katwijker heeft de bevolking van Katwijk erg tegen de bouw van die garage opgezien. „Maar nu is 95 procent er blij mee. Alleen is het voor sommige bewoners van de boulevard jammer dat hun uitzicht op zee er veel minder door is geworden.”

Lachend vertelt hij dat in Noordwijk de parkeerproblemen anders zijn opgelost: met een grote parkeerplaats aan de rand van het dorp, waar op drukke dagen een gratis pendelbus heen en weer rijdt naar het centrum en het strand. „Nu zijn ze daar jaloers op onze parkeergarage in de duinen.”

Feiten & cijfers

- De gemeente Katwijk heeft ruim 64.500 inwoners.

- Er zijn zo’n 6000 bedden voor toeristen. De meeste gasten verblijven op drie campings. Verder overnachten ze in hotels, b&b’s, strandhuisjes en in de jachthaven.

- In het centrum van Katwijk wordt ’s zomers een toeristenmarkt gehouden. Op 22 augustus is dat een brocantemarkt; op 29 augustus een vrijwilligersmarkt. Op die laatste laten zo’n dertig vrijwilligersorganisaties zien waar zij zich mee bezighouden. Katwijk is trots op de 20.000 mensen die vrijwilligerswerk doen in de gemeente.

Zomers is het er druk, ’s winters vaak stil. Twee keer een kijkje op acht toeristische plekken. Deel 6.