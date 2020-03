In beeld: Stadswandeling Deventer

Voor een woning in de Sandrasteeg in Deventer liggen drie struikelstenen die herinneren aan de Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Met een schok besef je: Rahel was nog maar achttien jaar oud toen ze stierf in Auschwitz.

Als je vanaf De Worp met het voetveer de IJssel oversteekt, begint een wandeling met een prachtig uitzicht op de oude stad. De Grote- of Sint Lebuïnuskerk bepaalt fier de skyline. De Hanzestad heeft een lange historie en wie goed om zich heen kijkt, ziet allerlei oeroude en moderne details: gevelstenen, snijramen, trapgevels en muurschilderingen.

In de als expositieruimte ingerichte Berg- of Sint-Nicolaaskerk staat een preekstoel met een uit 1593 daterend klankbord met daarop de tekst: „Godt almachtich / sin woert / is crachtich / in ewichheit.”

Voor we in de auto stappen, kijken we nog een keer om naar de donkere stad. Dat laatste beeld moet echt nog even vastgelegd; daar hebben we wel een koud hoofd en ijskoude handen voor over.

Over de fotograaf

André Dorst (49) is sinds 1992 grafisch vormgever bij het RD. Daarnaast werkt hij als freelancefotograaf. Hij maakt journalistiek werk, doet af en toe een bruidsreportage en wordt helemaal blij van portretten. Tussendoor trekt hij, als het even kan, graag met zijn camera door het land.