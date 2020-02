Ilse: Reizen via BlaBla is goedkoop en duurzaam

Wie een reis binnen Nederland maakt en daarbij milieubewust wil zijn, komt een eind met openbaar vervoer en/of fiets. Maar voert de trip over de landsgrenzen, dan pakken de meesten snel de auto of het vliegtuig. Ilse Jansen (28) uit Apeldoorn niet: „Via BlaBlaCar heb ik in twee jaar tijd al zo’n twaalf keer met automobilisten meegereden door heel Europa.”

BlaBlaCar?

„Dat is een forum waarop autoritten binnen Europa worden gedeeld. Je geeft een bestemming, datum en tijd van vertrek op en schrijft je vervolgens in voor de meest geschikte aangeboden rit. BlaBlaCar toont profielen van de chauffeurs, zodat je kunt zien hoe vaak die al ritten hebben gedeeld en welke ervaringen klanten met hen hebben.”

Wat zijn je redenen om via BlaBlaCar te reizen?

„De belangrijkste is duurzaamheid. Voor reizen binnen Europa wil ik eigenlijk niet het vliegtuig pakken, omdat dat slecht voor het milieu is. De trein is een goed alternatief, maar wel duur, zeker als je een internationale reis maakt. Vandaar dat ik me ging verdiepen in het delen van een auto. Via via stuitte ik op BlaBlaCar. Het delen van een auto is niet al te duur en relatief duurzaam. Per auto reizen is natuurlijk niet direct beter voor het milieu, maar omdat er zo veel mogelijk passagiers worden meegenomen, is de milieu-impact per persoon uiteindelijk wel lager.”

Hoe beviel je eerste reis?

„Dat was een trip van Utrecht naar het Zuid-Franse Nîmes. Mijn ouders waren daar in de buurt op vakantie en ik zou hen bezoeken. De chauffeur was een Franse studente, die een poosje in Utrecht stage had gelopen en terug naar huis ging. Het was best een beetje spannend of het zou klikken tussen ons, want we zouden een heel poosje bij elkaar in de auto zitten. Het was gelukkig heel gezellig en ze reed ook nog eens erg goed. De auto beviel minder: het was een oud barrel, waaraan van alles mankeerde. Hij was bovendien snikheet, want de airco deed het niet.”

Wat zijn de voor- en nadelen van reizen via BlaBlaCar?

„De grote voordelen zijn de prijs en het duurzame karakter. Die trip naar Nîmes kostte me slechts 104 euro; dat red je niet met de trein. Verder ontmoet je leuke mensen met wie je je talen kunt oefenen en met wie je soms heel mooie gesprekken hebt. Het geeft extra jeu aan je reis.

Een nadeel is de onzekerheid die je soms bij een geplande rit hebt. Zo kun je je inschrijven voor een rit, terwijl die aanmelding pas laat wordt geaccepteerd of zelfs geannuleerd. Verder is het altijd de vraag met wie je precies meerijdt. Zeker voor een vrouw alleen kan dat spannend zijn. Op basis van reviews kun je inschatten wat voor persoon het is, maar zeker weet je het nooit. Ik zou zelf niet snel instappen bij iemand zonder reviews. Aan de andere kant heb ik door mijn ritten meer vertrouwen gekregen in mijn medemens: velen zijn bijzonder aardig en vriendelijk. Overigens is er sinds kort een deelpagina voor alleenreizende vrouwen: blablacar.nl/ladies-only.”

Welke tips heb je voor mensen die BlaBlaCar eens willen proberen?

„Probeer het alleen als je het leuk vindt om extra jeu aan je reis te geven. Doe het alleen als je sociaal bent en het leuk vindt om contact met mensen te maken. Wees verder een tikkeltje stressbestendig en flexibel, want het gaat niet altijd zoals je het had gepland. Communiceer heel duidelijk over de plek waar je wilt worden opgehaald en afgezet. Dan is er meestal veel mogelijk en kun je op plekken komen die een bus niet aandoet. Zo belandde ik ooit in een dorpje aan de voet van de Mont Blanc, waar ik, tijdens het wachten op mijn vervolgrit, met de familie van mijn chauffeur mocht mee-eten. Vanuit zijn huis kon je de berg zien liggen.”