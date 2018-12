Hyundai Kona maakt elektrisch rijden normaal

Zo’n 120 jaar geleden bestonden er al elektrische auto’s. Auto’s met een hoog gewicht, bescheiden actieradius en een enorm lange oplaadtijd. Nu de elektrische auto eindelijk aan een opmars bezig is, vormen die zaken nog steeds de belangrijkste uitdagingen. Hyundai heeft ze aardig onder de knie met de nieuwe Kona Electric.

De Kona is een compact formaat SUV die tot nu toe alleen leverbaar was met benzinemotoren. De elektrische versie vertoont wat uiterlijke verschillen. Dat zijn met name het gesloten front en de dichte wielen. Het dak kun je in een andere kleur laten spuiten.

Laag onder de motorkap ligt een elektromotor die van energie wordt voorzien vanuit een 64 kWh batterij. Dat is fors voor een auto met een bescheiden lengte van 4,18 meter. Maar juist in deze grote batterij gaat de aantrekkelijkheid van dit nieuwe model schuil. De Kona ontleent er zijn bruikbare actieradius aan. Volgens de officiële cijfers kan de auto zo’n 480 kilometer op een volle lading rijden. Een constante concentratie van de berijder en het maximaal terugwinnen van energie dragen hieraan bij. Dat gebeurt bij gas los waarbij de mate van afremmen kan worden ingesteld. In de sterkst afremmende en terugwinnende modus hoeft het rempedaal nauwelijks gebruikt te worden (”one-pedal-driving”).

De Kona onderscheidt zich van de meeste andere elektrische auto’s vooral door het feit dat er bijna 400 kilometer kan worden afgelegd als er met normale snelheden op de snelweg wordt gereden. Alleen heeft de Kona Electric er ‘last’ van dat de meeste laadpalen bij lange na niet de maximaal mogelijke laadsnelheid halen. Het laden vergt tijd.

Voor wat betreft alle andere eigenschappen is het een prima gezinsauto met voldoende gebruiksmogelijkheden. Ook qua rijeigenschappen laat de Kona Electric geen steken vallen. Gewoon een kwestie van instappen en wegrijden.

+ Prestaties. Het forse vermogen en koppel van de elektromotor zorgen voor uitermate vlotte acceleratiecijfers bij de vijfdeurs.

+ Actieradius. In de praktijk kan de Hyundai op een volle accu bijna 400 kilometer afleggen, zelfs als er veel over de snelweg wordt gereden.

+ Prijs. De Kona Electric mag dan bijna twee keer zo veel kosten als de benzinevariant, in vergelijking met andere elektrische auto’s is de prijsstelling scherp.

- Ruimte. De beenruimte op de achterbak is niet overdreven. Door de elektrische aandrijftechniek valt het bagagevolume zo’n 30 liter lager uit.

Hyundai Kona Electric

Energielabel A

Topsnelheid167 km/u

Acceleratie 7,6 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 16,6 kWh/100 km

CO2-uitstoot 0 g/km

Aanhanggewicht (geremd) n.v.t.

Prijs vanaf/geteste versie 39.195/44.995 euro