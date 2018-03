Hyundai i30 Fastback lijkt wat overbodig

De term ”fastback” voor een coupéachtige vijfdeurs bleef bij alle autofabrikanten jarenlang in de kast. Hyundai stoft het begrip weer af en plakt die naam op de derde carrosserievariant van de Europese i30.

De huidige Hyundai i30 verscheen aanvankelijk alleen als vijfdeurs hatchback. Daarna volgde snel de Wagon, die in Nederland de meeste belangstelling krijgt. En nu breidt Hyundai het programma verder uit met de Fastback. De auto zit met een lengte van 4,46 meter fractioneel onder de Wagon. Qua breedte en wielbasis is iedere i30 identiek. Maar om de Fastback een sportievere uitstraling te geven, is de hoogte met 2,5 centimeter teruggebracht. Het is vooral de schuin aflopende achterkant die voor het verschil zorgt.

Een flinke elegantie in het ontwerp kan de Hyundai niet ontzegd worden. Aan het profiel valt bovendien op dat het plaatwerk aan de zijkant hooggesloten is. De ontwerpers hebben niet de moeite genomen om de achterklep zo diep mogelijk uit te snijden. Er is bij deze i30 daardoor sprake van een flinke tildrempel. Een bewijs dat functionaliteit bij dit model slechts in dienst staat van het ontwerp.

De positionering van de Fastback binnen het leveringsprogramma van de i30 moge dan wel duidelijk zijn, Hyundai zorgt met model ook voor concurrentie in eigen huis. De Ioniq hybrid lijkt behoorlijk veel op de Fastback. Qua formaat is de Ioniq in alle richtingen iets groter, maar dat levert niet merkbaar meer binnenruimte op. Ook de bagageruimte van beide modellen loopt prima in de pas. Moet het verschil dan in de prijs worden gezocht? Nee, de prijzen ontlopen elkaar nauwelijks. Dat versterkt het vermoeden dat deze nieuwe Fastback door de Hyundaikoper weleens als dubbelop kan worden ervaren.

Mooi stil

Technisch biedt Hyundai twee moderne turbomotoren. De 1 liter T-GDI levert als driecilinder al een uitstekend vermogen van 120 pk en een koppel van 171 Nm. Het kost de compacte motor geen enkel moeite om de 1242 kg wegende koets in 11,5 seconden naar de 100 km/u te laten accelereren. Daarbij blijft de krachtbron mooi stil. De bestuurder moet alles op alles zetten om het motorgeluid uit de achtergrond naar voren te halen. Dat lage geluidsniveau draagt in belangrijke mate bij aan het algehele comfort.

De hoogte van de i30 Fastback is enkele centimeters afgenomen ten opzichte van de hatchback, maar een groot verschil in hoofdruimte is niet merkbaar. Dat komt doordat de bestuurdersstoel flink diep kan worden ingesteld. Ook achterpassagiers ervaren de Fastback niet als krap. Daar is de beenruimte behoorlijk.

Het dashboard is identiek aan dat van de al bestaande i30-varianten. Een fraai geheel dat ergonomisch goed in elkaar steekt. Hyundai past in meerdere modellen midden boven de console een groot multimediascherm toe. Daarop zitten de bediening en uitlezing van het navigatiesysteem en de audio-installatie. De bediening voor het klimaat bevindt zich een niveau lager. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

De keuze aan uitrustingsniveaus wordt zeer overzichtelijk gehouden. Hyundai biedt de Comfort en de Premium aan, te combineren met beide motoren. Wie op zoek is naar een automaat, komt vanzelf uit bij de 1,4 liter, omdat de 1,0 liter louter met een handgeschakelde zesbak beschikbaar is. Een uitstekend schakelende versnellingsbak met een goede verdeling van de overbrengingen. Hierdoor kan er zowel rustig gereden worden als juist lekker sportief.

Aan de afstemming van de motor en het onderstel is duidelijk merkbaar dat Hyundai Europese knowhow heeft ingehuurd om de eigen producten naar een hoger niveau te tillen. De wielophanging zorgt voor een uitstekend comfort, zonder in snel genomen bochten de carrosserie te laten overhellen. Het totaalpakket dat de Hyundai i30 Fastback biedt is dat van een uitstekende allrounder. Qua rijeigenschappen doet het merk zeker niet meer voor de Europese concurrentie onder.

Hyundai rekent over de hele linie een meerprijs van 3000 euro voor de Fastback ten opzichte van de hatchback. Daarvoor biedt de auto een fraaier ontwerp en een grotere bagageruimte. Maar omdat er nauwelijks een prijsverschil bestaat met de hybride Ioniq, doen kopers er verstandig aan beide auto’s goed te vergelijken. Het is een kwestie van kiezen uit twee uitstekende opties. Bovendien is er van de Ioniq voor net geen 30.000 euro ook al een plug-in hybride met een aantrekkelijk lager brandstofverbruik.

Hyundai i30 Fastback

Topsnelheid

188 km/u

Acceleratie

11,5 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

14,5 liter/100 km

CO2-uitstoot

120 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1200 kg

+

Uitstraling. Fraaie carrosserielijn, elegante achterzijde.

Motor. De 1 liter driecilinder turbo van Hyundai loopt heel mooi stil en springt in de praktijk zuinig met de brandstof om.

-

Tildrempel. In verband met een grote carrosseriestijfheid heeft de Fastback een behoorlijke tildrempel van de bagageruimte.

Keuze. Voor 28.000 tot 30.000 euro heb je ook een Ioniq hybrid of plug-in hybride.