Hutkoffer 2.0 is een kledingkast vol verrassingen

Ik ga op reis en ik neem mee… Met de Pull Up Case is het antwoord zo bedacht: m’n hele kledingkast. Sterker nog: de koffer ís een kledingkast.

Hutkoffer. Dat is de eerste –niet zo vriendelijk bedoelde– term die valt als de postbode de Pull Up Case bezorgt. Uit een doos waarin een volwassene zich comfortabel kan verstoppen komt een grote, loodzware koffer tevoorschijn. De link met de hutkoffer uit vroeger tijden is dan ook zo gelegd. De Pull Up Case is een reiskist waar je u tegen zegt.

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de koffer van Duitse makelij gelukkig prettige wielen. Dat maakt een kruier overbodig. Een handig cijferslot én veel praktische vakken completeren het geheel.

Toch zijn dat niet de belangrijkste kenmerken van de Pull Up Case. Dankzij een geniaal mechanisme kan namelijk de bovenkant van de koffer omhoog worden getrokken. Daardoor maak je van je koffer een heuse kledingkast met een hoogte van 1,30 meter. Handig, want daardoor hoef je niet iedere morgen de inhoud van je koffer uit te graven om sokken, zakdoeken en ondergoed te vinden. Met zo’n koffer hoef je bovendien niet de kasten van je hotelkamer of vakantiehuis in en uit te ruimen. Dat is winst voor iedereen die alle huishoudelijke besognes op vakantie ver achter zich wil laten.

Eenmaal omhooggetrokken, blijkt de koffer een scala aan verrassingen te herbergen. De zojuist gecreëerde ‘kastruimte’ biedt al drie ‘schappen’, maar daaronder is nóg een ruimte met drie opbergvakken ontstaan. Alle zes kofferkastplanken bevatten handige hoezen en ritszakken waarin je kledingstukken en schone en vuile was kunt scheiden. Zo raak je dus nooit meer het overzicht in je koffer kwijt.

Hoe handig de enorme opbergruimte ook is, wie zich erop verheugt de hele seizoenscollectie op vakantie mee te kunnen nemen, komt bedrogen uit. Alles wat uitgepakt op zes schappen past, moet ingepakt op drie schappen passen. Je kunt de koffer immers niet uitgeklapt meenemen. Dus moet je tijdens het inpakken van je koffer tóch keuzes maken. Nou ja, dat voorkomt dan toch mooi keuzestress en kledingkreukels in verre oorden.

Conclusie

+ Een heel praktische oplossing. Een koffer met kastruimte op werkhoogte, wat wil je nog meer? Goede zwenkwielen en een telescoophendel!

- Prijzig. Voor bijna 900 euro koop je elders een designkast. Nu heb je alleen een koffer. Dat loont vooral als je veel reist.

- Zwaar. Leeg weegt de koffer ruim 8,5 kilo. Wil je veel meenemen in het vliegtuig, dan moet je dus al snel bijbetalen.

>>pullupcase.com € 890

Een powerbank op wielen

Een telefoon, scheerapparaat, babyfoon. Het zijn maar een paar dingen die op het lijstje staan om niet te vergeten tijdens de vakantie. En wie een zakenreis maakt, kan nog veel meer elektronische apparaten bedenken die niet mogen worden vergeten. Lastig, want waar laat je die veilig en hoe laad je ze op?

De Kabuto Carry-on 4W biedt uitkomst. De praktische koffer met prettige rolwielen biedt tal van handige vakken waarin je dure apparaten veilig kunt opbergen. En dankzij een batterij van 10.000 mAh en handig weggewerkte USB-kabel laad je ze onderweg snel op. In de bovenkant van de koffer zijn nog eens drie extra USB-aansluitingen verwerkt, zodat je van stroom bent voorzien zonder je koffer te hoeven uitpakken. De vingerafdrukvergrendeling voorkomt dat vreemden er met de inhoud van je koffer vandoor gaan.

Ook handig: aan de achterkant zit een vak dat je kunt verwijderen en als reistas meenemen. Als het vak is verwijderd, blijkt daar zelfs nog een magnetische oplader achter schuil te gaan.

De geteste Kabuto-koffer biedt ruimte genoeg voor de benodigde vakantieoutfits. Dankzij de handige compartimenten en vele vakjes kun je de inhoud van de koffer bovendien redelijk ordenen. De beperkte afmetingen maken gebruik als handbagage in het vliegtuig mogelijk. Prijzig is de koffer wel.

>>mykabuto.com € 400

Voor alles een hoes

Sokken, toiletartikelen, warme kleding, koelere kleding. Je neemt altijd meer mee dan je vooraf hebt bedacht. Waar laat je dat?

Wat Qubix betreft gewoon in je koffer. Het bedrijf ontwikkelde een reeks ”packing cubes”, hoezen waarin je snel en efficiënt je hele vakantieoutfit stopt. Er zijn grote hoezen voor overhemden, truien en broeken, middelgrote voor zomerkleding en kleine voor sokken en ondergoed. Vergeet bovendien de schoenenhoes en de handige toilettas niet. Vuile was neem je discreet mee naar huis in de waszak.

Met de haakjes kun je de waterdichte cubes overal ophangen. Er dreigt één gevaar: met zo’n efficiënt inpaksysteem neem je al snel alsnog te veel mee.

>>litetravel.co $ 99 (ca. € 90)

Koffer als stroomopwekker

Een oplader voor de telefoon, een powerbank, een stroomkabel. Zelfs voor een paar elektronische apparaten neem je een scala aan opladers mee. Niet als het aan Rollogo ligt. De koffer is voorzien van wielen die stroom opwekken; tien minuten lopen levert genoeg energie op om ruim een uur te kunnen bellen. Wie niemand wil spreken, kan de opgewekte energie ook gebruiken om z’n tandenborstel op te laden.

Wie van de auto naar z’n huisje sprint, wekt waarschijnlijk niet genoeg stroom op voor de rest van de vakantie. Dus zet de auto wat verder weg en breng je koffer lopend naar je huisje. Maak je gelijk de nodige meters. Een app zorgt dat je altijd weet waar de koffer is. Handig als een ander ermee aan de wandel gaat.

>>indiegogo.com € 407