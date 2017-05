Hoog tijd om strijken makkelijker te maken, dachten de makers van de Flippr

Of je nu als een berg tegen de strijk opziet of er van jongs af aan feeling voor hebt, over één ding is iedereen het wel eens. Strijken kost tijd. Veel tijd. Voor wie dat graag anders ziet, is er de Flippr.

1 Kleding en kreuken, die twee horen bij elkaar. Zeker bij katoen en linnen, beide van plantaardige herkomst. De sterke plantenvezels zijn heel geschikt om kleding van te maken, maar is die eenmaal gekreukt, dan krijg je de vouwen er niet zomaar uit. Platpersen met behulp van warmte en vocht werkt nog het beste, en dat is precies wat een (stoom)strijkijzer doet. De door vocht opgezwollen vezels laten zich gemakkelijker gladstrijken dan droge vezels.

2 Strijkplanken zijn sinds de uitvinding, ruim een eeuw geleden, nauwelijks veranderd. Een lange, smalle tafel met aan één kant een afgeronde punt, meer is het eigenlijk niet. Een strijkplank is een prachtig hulpmiddel, maar toch vraagt een overhemd strijken vijf tot tien minuten. Wie de stof niet zorgvuldig op de plank neerlegt en glad trekt, heeft er algauw een paar scherpe vouwen bij. Eigenlijk komt het erop neer dat je bij het strijken van een overhemd –en ook bij broeken– meer tijd kwijt bent aan het goed leggen van de stof dan met het strijken zelf.

3 Hoog tijd om te innoveren, moeten de makers van de Flippr hebben gedacht. Zij brachten eind vorig jaar een plank op de markt die de gemiddelde strijktijd van bijvoorbeeld een overhemd terugbrengt van acht naar twee minuten. De brede plank, waar het overhemd perfect omheen past, is in een handomdraai om te keren, zodat je zonder de stof te verleggen boven- en onderkant kunt strijken. De Flippr heeft aan één kant een smalle punt, voor het strijken van details. Aan deze kant zit ook de strijkijzerhouder, maar die is eenvoudig weg te schuiven. Verder heeft de Flippr twee clips waarmee je broekspijpen kunt vastklemmen, zodat ze keurig strak op de plank liggen en je ze een stuk sneller en netter kunt strijken. Er is ook een nadeel: de plank kost zo’n 120 euro.

