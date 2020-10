Honda-e, prototype tot leven gebracht

Als je oog in oog staat met de nieuwe, volledig elektrische Honda-e lijkt het alsof een prototype aan de ontwikkelingsafdeling is ontsnapt. Maar Honda produceert deze excentrieke compacte hatchback in serie.

De ronde verlichtingsunits geven de uitstraling van een rijdende robot. De compacte afmetingen maken de auto ideaal voor stadsgebruik. De 136 pk sterke elektromotor ligt achterin. Deze wordt gevoed vanuit een 35,5 kWh batterij. Dat klinkt fors, maar toch blijft de actieradius in de praktijk bescheiden. Buiten de stad haalt de Honda nog geen 200 kilometer. Dat al in de winter nog flink lager zijn.

Laden is een ander verhaal. Via wisselstroom kan de auto tot 6,6 kW laden. Prima voor thuis of op het werk, maar aan een krachtige 22 kW-laadpaal heeft de Honda eigenlijk niets. Goed nieuws is wel dat de auto zich tot maar liefst 100 kW aan gelijkstroom snelladers kan laden. Dan is de Honda in een kwartier al bijna weer vol.

Net zo apart als de buitenkant is ook het interieur. Het opvallendste is een aaneenschakeling van beeldschermen. De auto beschikt over camera’s in plaats van spiegels. Dat is even wennen, al zorgen de buitenste beeldschermen voor een natuurlijk spiegelbeeld. Ook de achteruitkijkspiegel is een beeldscherm. Vooral het inschatten van de afstand tot obstakels is in het begin wennen.

Het interieur oogt fantasievol en warm met fijne stoffen, gedistingeerde kleuraccenten en hout op de middenconsole en onderkant van het dashboard. Het ziet er daardoor huiselijk uit. Voorin biedt de Honda-e genoeg ruimte, zeker voor de relatief korte trajecten die kunnen worden afgelegd. Op de achterbank is de hoofdruimte voldoende, de beenruimte is krap aan. Datzelfde geldt voor de bagageruimte van slechts 171 liter. De achterbank kan in één geheel worden platgelegd.

Honda levert met de ”e” een originele auto, prima geschikt voor stadsgebruik, met beperkingen voor lange ritten.

Honda-e

Energielabel: A

Topsnelheid: 145 km/u

Acceleratie: 0-100 km/h in 9,5 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld: 8,6 kW/100 km

CO2-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Aanhanggewicht (geremd): n.v.t.

Prijs vanaf/geteste versie: 35.330/38.330 euro

Conclusie

+ Prestaties. Met een koppel van 315 Nm is de elektromotor behoorlijk krachtig. Maar in de sportstand wordt het verbruik wel meteen stukken hoger.

+ Stilte. Zoals veel elektrische auto’s is de Honda-e heerlijk stil en daar zal de berijder erg snel aan wennen. Andere geluiden nemen niet de overhand.

- Actieradius. Een niet te grote batterij maakt de auto niet onnodig zwaar en levert minder CO2-uitstoot op bij de productie. Maar de actieradius is bescheiden.

- Laadmogelijkheden. Als er overal snelladers te vinden waren, vormde de AC-laadmogelijkheid tot 6,6 kW geen belemmering. Maar helaas, die staan niet op iedere straathoek.