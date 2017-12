Hoe houd je wijn lekker als de fles open is?

Zeker als je de enige wijndrinker in huis bent, of het wijn drinken voor het weekend houdt, kan het even duren voor een fles leeg is. En dat proef je, zeker na een paar dagen.

1 Zolang een fles wijn luchtdicht is afgesloten, blijft hij jaren goed. Komt er lucht bij, dan begint de aftakeling. Een aantal bestanddelen reageert maar wat graag met zuurstof: de wijn oxideert. Geur, kleur en smaak veranderen en de wijn wordt zuurder. Het gevolg is dat het laatste restje –of zelfs een halve fles– bij velen door de gootsteen gaat.

2 Er zijn wel wat hulpmiddelen op de markt om dit oxideren te voorkomen. Neem de VacuVin, een pompje om de lucht handmatig te verwijderen. Daarvoor is het nodig om kurk of schroefdop te vervangen door een rubberen stop met een klep. Lucht kan wel uit de fles, maar niet erin. Helemaal vacuüm krijg je een fles nooit. De wijn blijft langer ‘drinkbaar’, maar het oxidatieproces gaat wel door. Ook is niet duidelijk hoe lang je moet pompen.

3 De Britse ontwerper Tom Cotton brengt begin volgend jaar een hulpmiddel op de markt dat wijn helemaal afschermt voor zuurstof. Wie een fles wijn opent, giet die meteen volledig over in de Eto. In de fles zit een zuiger die met één handbeweging omlaag te duwen is tot de bovenkant van de vloeistofkolom. Op het moment dat er geen lucht meer zit tussen wijn en zuiger, stopt de zuiger vanzelf. Op die manier is het mogelijk om wijn weken te bewaren – en incidenteel een glas uit te schenken. Zelfs echte wijnkenners kunnen niet onderscheiden of wijn vers is of al een week in de Eto zit. Het enig nadeel is de prijs, die in de richting van de 70 euro gaat.