Historische veldslag​, poeplaboratorium en giftige dieren

Soms wil je weg, soms blijf je liever lekker thuis. Overal is wat te beleven. Een aantal tips ter inspiratie.

Historische veldslag

Soldaten en Hugo de Groot staan komende week centraal in de verhalen die de gidsen van Slot Loevestein vertellen. Aan de hand van de steek van Napoleon proberen gidsen bezoekers duidelijk te maken wat er zich in het hoofd van deze Franse generaal afspeelde en vertellen ze over het verplaatsen van troepen en kanonnen, het beleg van Gorinchem, en wat de troepen op Loevestein daar weer mee te maken hebben. Daarna kunnen jonge bezoekers zelf aan de slag om bijvoorbeeld buskruit te mengen. Op zaterdag 29 februari slaan zo’n 120 soldaten hun winterbivak op bij het slot. Ze maken zich op voor de strijd, ze exerceren, poetsen hun geweren op een bijzondere manier schoon en spelen een historische veldslag na. Entree: 14 euro, kinderen 9,50 euro.

>>slotloevestein.nl

Escape Zoo en Poeplaboratorium

Twee dierentuinen bieden komende week extra activiteiten aan. In Burgers’ Zoo in Arnhem kunnen bezoekers (jong en oud) het geheim van de neushoornvogel ontrafelen in de Escape Zoo. Door goed te kijken, te luisteren en samen puzzels op te lossen, vinden de deelnemers het geheim en leren ze veel over de geribbelde neushoornvogel. De speurtocht, die door de Bush, Desert, Ocean en Mangrove gaat, zit bij de entreeprijs in. Toegang: 23,50, kinderen tot en met 9 jaar 20,50 euro.

Wie niet bang is om vieze dingen te leren, kan terecht in Dierenpark Amersfoort. Drollen, scheetjes, flatsen: het komt allemaal voorbij in het Poeplaboratorium. De professor leert jonge bezoekers veel over de grote boodschap van dieren. Zoals welk dier maar één keer per week een hoop doet en welk insect elke twintig seconden een windje laat. Toegang: 24 euro, kinderen tot en met 12 jaar 20 euro.

>>burgerszoo.nl; >>dierenparkamersfoort.nl



Oog in oog met giftige dieren

Pofadders, vogelspinnen, reuzenduizendpoten, gilamonsters, blauwe gifkikkers en koningscobra’s. Deze en andere bijzondere giftige dieren zijn (veilig achter glas) tot en met 3 januari te zien tijdens de tentoonstelling ”GIF” in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Gif speelt een belangrijke rol in de natuur. Het werkt als een beschermingsmiddel maar kan ook verlammen of doden. Gif heeft echter ook positieve kanten en wordt gebruikt in allerlei medicijnen. In de tentoonstelling ontdekken bezoekers waarom sommige dieren en planten giftig zijn.

”GIF” biedt daarnaast doeactiviteiten voor kinderen, waarbij ze zelf kunnen ervaren hoe het is om met gif in de natuur om te gaan. In de voorjaarsvakantie vertellen studenten verhalen en weetjes over bijvoorbeeld een spin, slang of kikker. Ook zijn er op vaste tijden demo’s bij te wonen over de werking van gif, de wijze waarop slangen eten en waarom een peper zo heet is. Entree: 17 euro, kinderen 14 euro.

>>natuurmuseumfryslan.nl