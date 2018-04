Het strand is verboden gebied voor de beachcruisers

Huh? Het strand is verboden voor beachcruisers? Wat doen al die foto’s van dergelijke comfortfietsen op het strand hier dan? Hoe dat kan? Een lang verhaal.

Het begint met een zoektocht naar bijzondere fietsen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een bijlage wordt uitgebracht met het thema ”Op wielen” zonder dat er een reportage in staat over fietsen. Maar een rondje over de Veluwe met de oude Gazelle levert niet het meest sprankelende artikel en zeker geen spectaculaire foto’s op.

Na enig gegoogel komt het bedrijf Beachcruiserverhuur in Den Haag in beeld. Cruisers zijn fietsen die heel comfortabel rijden omdat ze dikke, harde banden hebben, een breed stuur en een lage zit. Ze lijken een beetje op de Harley-Davidsonmotoren die je veel bij motorclubs ziet.

Video

Vrijwilligers

Twee van de beachcruisers op de website van Beachcruiserverhuur, de Basman en de Townie Electra, zijn op het strand gefotografeerd. Nu nog een paar vrijwilligers zoeken die de cruisers willen uitproberen. Als dan blijkt dat de familiedag is gepland in het duingebied Meijendel, vlak bij Den Haag, is één en één twee. Drie neven, één nicht en een zoon willen de cruisers best eens uitproberen.

Zo gezegd, zo gedaan. Op een zaterdagmorgen meldt het gezelschap zich op Noordeinde 36 in hartje Den Haag, schuin tegenover Paleis Noordeinde. Een grote groene Chopperbike staat voor The Hague Bookstore op Noordeinde 39. Het blijkt dat je hier niet alleen boeken kunt kopen, maar ook koffiedrinken en fietsen huren.

Achter de winkel staan de cruisers al klaar. Een medewerker geeft de fietsen zonder verdere uitleg mee. Het hek richting de Paleisstraat gaat open en vooruit met die cruisers! Het is maar goed dat het straatje niet zo druk is als het Noordeinde zelf, want het is wel even wennen, zo’n bijzondere fiets. Vooral de twee op de Beachtandem moeten leren samenwerken.

Draaicirkel

Bij het nemen van de hoek naar de Mauritskade blijkt dat de draaicirkel van de cruisers, vooral van de tandem, een stuk groter is dan bij gewone fietsen. Het duurt niet lang of het regent positieve reacties: „Rijdt eigenlijk best lekker.” En: „Ik dacht dat het veel zwaarder zou fietsen, maar het gaat heel licht.”

In de binnenstad geven enkele verkeerslichten wat oponthoud, maar eenmaal in de buitenwijk Clingendael gaat het gas er op. Wat deftige mensen kijken verwonderd naar het gezelschap dat op de bontgekleurde fietsen voorbij komt zoeven.

De wit met rode wegwijzers geven al snel Meijendel aan. De fietspaden slingeren tussen het groen door. Op de Wassenaarse sportvelden oefent de elitejeugd zich in de hockeysport. Dan volgt een fietsviaduct over de Landscheidingsweg. Hoewel de cruisers met drie versnellingen zijn uitgerust, fietsen ze toch een tikkeltje zwaarder dan een normale tweewieler.

De gele CC-cruiser 2 kan de op hem uitgeoefende krachten niet aan. De ketting loopt van het achterste tandwiel af. Een minuutje later ligt hij er weer om, maar de bestuurder moet zijn tocht met vieze handen voortzetten. Het euvel doet zich nog een paar keer voor omdat de fietsgroep in de duinen van Meijendel is terechtgekomen. Door het reliëf brengt dat nu eenmaal wat meer klimmen en dalen met zich mee.

Met enige vertraging meldt de groep zich bij de familie die op een van de grasvelden naast bezoekercentrum De Tapuit is neergestreken. De fotograaf arriveert tegelijkertijd en na een kop koffie vertrekt het gezelschap naar het 2 kilometer verderop gelegen strand.

Relaxed

Fietsen door de duinen is altijd al mooi, maar op zulke bijzondere fietsen is het helemaal een genot, zeker met het heerlijke nazomerzonnetje deze dag. De armen wijd vanwege het brede stuur, iets achterover leunend vanwege de lage zit, cruisen is eigenlijk best relaxed. Haast moet je niet hebben op zo’n fiets, maar die is er ook niet. Veel te snel is het strand bereikt.

Daar blijkt dat een verbod op strandfietsen helemaal zo gek nog niet is. Eerst moeten de tweewielers door het mulle zand worden gesleurd, daarna blijkt het fietsen op het wat hardere zand vlak langs het water veel lastiger dan gedacht. Het zand en het zout zullen de mechanische delen van de fiets geen goed doen.

Dan maar weer snel de duinen in. Andere familieleden willen de cruisers met alle liefde uitproberen. Iedereen is het erover eens dat het heerlijk fietst. Helaas haakt halverwege de dag ook de roze CC-cruiser 5 af. Lekke band.

Gelukkig is er een zwager met een grote bus waar de twee pechfietsen prima in passen. Bij de service van Beachcruiserverhuur hoort dat de fietsen opgehaald worden als er iets mee is, maar aangezien er toch patat gehaald moet worden in de bewoonde wereld, worden de pechfietsen per bus teruggebracht.

Er zijn vrijwilligers genoeg die de rode Beachtandem en zijn blauwe en grijze broertjes terug willen brengen naar het Noordeinde. Fietsen door Meijendel en Den Haag op zulke bijzondere rijwielen is geen straf.

Kapot

En dan nu het slot van het lange verhaal. Na het inleveren van de fietsen volgt al snel een mailtje van eigenaar Arthur Wieffering van Beachcruiserverhuur dat fietsen op het strand verboden is. „Ze gaan er echt kapot van.”

De boodschap is helder: beachcruisen doe je op de boulevard van Scheveningen. Gewoon die dikke banden over het asfalt laten zoeven, ondertussen genieten van het uitzicht op strand en zee. Een keertje stoppen voor een stoere fotoshoot en het levert een mooi verhaal op. Wellicht iets voor de volgende keer.

Rijk aan flora en fauna

Bezoekerscentrum De Tapuit midden in Meijendel is een uitstekend startpunt om Nationaal Park Hollandse Duinen te ontdekken. Bijvoorbeeld een fietstocht van zo’n 40 kilometer richting Katwijk. Daar een visje eten, dan langs de kust weer terug. Halverwege de fiets parkeren en de laatste duinenrij oversteken. Ver bij de bewoonde wereld en parkeerplaatsen vandaan is het er meestal lekker rustig.

Qua natuur is dit gebied ook een aanrader. Vier organisaties hebben 2018 uitgeroepen tot het 5000-soortenjaar. Ze willen laten zien hoe rijk dit gebied is door meer dan 5000 verschillende soorten planten en dieren op te sporen. Inmiddels staat de teller al ruim boven de 2000.