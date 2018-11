Het nieuwe bewaren

Vergeet Tupperware, Mepal en Curver. De nieuwste vershouddozen hebben een eigen vacumeerapparaat en een deksel dat overal op past. En ze vallen nooit om.

Bewaardozen

Voedsel vacuüm bewaren levert nogal wat winst op. Het blijft, zelfs buiten de koelkast, veel langer houdbaar en smakelijk en gaat dus ook minder snel de afvalbak in. Nadelen zijn er ook. Het is vrij bewerkelijk om de vacuümzakken te vullen en de lucht er uit te trekken. En met al dat plastic is het milieu ook niet blij. Daar hebben de mensen van de Israëlische start-up Silo wat op gevonden: een vacumeerapparaat voor huishoudelijk gebruik, met bijpassende bewaardozen. Zet het gevulde en afgesloten bakje op het apparaat, druk het even aan en via het ventiel aan de onderkant wordt de lucht afgezogen. Silo zorgt ervoor dat levensmiddelen (ook kwetsbaar fruit) twee tot vijf keer langer houdbaar zijn. Een starterset (apparaat met vier bewaardozen), gaat zo’n 200 euro kosten. Het product is nog niet verkrijgbaar.

Flexibele deksel

Het is een bekende keukenergernis: een kast vol bakjes en een la vol deksels, maar nergens een passend exemplaar te vinden. Om nog maar te zwijgen over een open schaal of pan die een poosje afgesloten de koelkast in moet. Voor zulke situaties is UniLid de aangewezen oplossing. Het materiaal waar dit flexibele deksel van is gemaakt, rekt flink uit en past daardoor vrijwel overal op. Zelfs een aangesneden (water)meloen laat zich in een handomdraai afdekken, evenals een schaaltje met een golvende rand. UniLid sluit zo goed af dat je de afgedekte potten en pannen desnoods op de kop weg kunt zetten. Het deksel kan in de magnetron en zelfs in de oven, tot een temperatuur van 230 graden Celsius. Een setje van vijf stuks, in verschillende maten, kost zo’n 15 euro.

Herbruikbaar zakje

De populariteit van plastic wegwerpzakjes met ‘ritssluiting’ neemt nog steeds toe. Zeker in een gezin gaan er op jaarbasis nogal wat doorheen. Rebecca Finell –een Amerikaans productontwerper en moeder van vier kinderen– heeft zich de groeiende afvalberg die dat veroorzaakt aangetrokken en komt nu met een herbruikbare variant die het midden houdt tussen een zakje en een bakje. De Zip Top blijft door zijn uiterst flexibele vorm altijd rechtop en ook open staan als hij wordt gevuld. Het materiaal kan veel hebben, de soep kan er kokendheet in. Na het vullen kan de ritssluiting eenvoudig worden dichtgedrukt, een deksel is dus niet nodig. Het zuivere siliconen materiaal bevat geen bestanddelen die de gezondheid kunnen schaden. De Zip Top is nog niet op de markt, maar wel al te reserveren voor een bedrag vanaf zo’n zeven euro.