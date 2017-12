Het kan nog net: ietsje extra besparen in 2018

Het einde van het jaar staat voor de deur. Een paar dingen die je zou kunnen doen om in 2018 een beetje voordeliger uit te zijn.

Soms blijf je puur uit sleur jarenlang abonnee, lid of klant van een blad, vereniging of dienst. Omdat je vergeet op te zeggen. Of omdat dat eenvoudig te veel moeite lijkt. Terwijl dat natuurlijk reuze meevalt. Abonneren en opzeggen gaan inmiddels vaak digitaal. Abonneren of je als lid inschrijven is soms nog wel een klus, als je veel informatie in moet vullen en bijvoorbeeld bankrekeningnummers op moet zoeken. Maar opzeggen is vaak weinig meer dan een druk op de knop. Misschien is deze wat loze zaterdag tussen Kerst en oud en nieuw het aangewezen moment om dat eens te doen: op zo’n knop drukken. Om volgend jaar geld te besparen.

1 Er zijn aardig wat abonnementen en lidmaatschappen die in principe voor een kalenderjaar gelden. Vaak moet je als je ermee wilt stoppen uiterlijk op 1 december actie ondernemen. Maar soms ook niet. Al jaren lid van de Consumentenbond, terwijl je de gids eigenlijk nauwelijks inkijkt? Dan is dit misschien het aangewezen moment om de knoop door te hakken. Als een bedankje voor het eind van het jaar wordt verstuurd, ben je nog net op tijd. Dat scheelt toch weer 7,25 euro per maand.

2 Wie wil wisselen van zorgverzekering, om welke reden dan ook: ook dat kan nog net. Verzekeraars hanteren 31 december als grens. Als een verzekering uiterlijk op die datum is opgezegd, heb je nog tot 31 januari de tijd om een nieuwe verzekeraar te zoeken.

3 Prijzen worden vaak aangepast per 1 januari. Lees: verhoogd. Een kopje koffie op het station blijkt dan opeens een paar cent duurder te zijn geworden. Als klant kun je weinig anders dan zo’n prijsverhoging slikken (of een product niet kopen). Maar soms kun je op zo’n prijsstijging anticiperen door een beetje te hamsteren. Postzegels bijvoorbeeld. Een brief of kaart versturen kost vanaf 1 januari 83 eurocent. Vandaag koop je ze nog voor 78 eurocent. Dus als een haas naar het postkantoor.