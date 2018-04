Het is lente in de Keukenhof

Het is het traditionele dagtripje van elke buitenlandse toerist: een bezoek aan de Keukenhof en de bloeiende velden van de Bollenstreek. Het bloemenpark in Lisse beleeft zijn 69e editie.

Vanaf de eerste lenteweek kleuren acht weken lang de mooiste bolgewassen de perken. In het begin zijn dat vooral krokussen en narcissen, maar die worden als het warmer wordt al snel gevolgd door hyacinten en vroege tulpensoorten. De tulp, wereldwijd bekend ‘Holland-merk’, is en blijft de grote trekker. Als half mei de laatste tulpen zijn uitgebloeid, gaat het park resoluut weer voor een jaar dicht. De tuinmannen gaan dan meteen aan de slag met de voorbereidingen voor de volgende editie.

De Keukenhof, rond 1850 aangelegd ten gerieve van de bewoners van het nabijgelegen kasteel, is na Disneyland in Parijs het drukst bezochte attractie in Europa. Om break-even te draaien zijn 800.000 bezoekers nodig. Vorig jaar kwamen er 1,4 miljoen – een record. Op topdagen passeren 45.000 mensen de kassa’s. Afgelopen paasweekeinde waren het er, ondanks het natte weer, 80.000. Trouwens, ook bij kou en regen zijn er volop bloemen te zien in de drie paviljoens van het park.

Al die bollen en bloemen worden beschikbaar gesteld door enkele honderden bollenkwekers en bloementelers. De Nederlandse sierteelt, die sterk van de export afhankelijk is, beschouwt de Keukenhof als zijn internationale showvenster. Kwekers laten er hun nieuwste variëteiten zien en exporteurs hopen op nieuwe klanten.