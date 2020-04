Het belang van een potje voor later

Nadenken over voorzieningen voor de oude dag: voor mensen die net beginnen met werken heeft dat waarschijnlijk geen topprioriteit. Maar zeker zzp’ers zouden dat eigenlijk wel moeten doen.

Vaste baan

Mensen met een vaste baan hebben wat het opbouwen van een pensioen als aanvulling op de AOW betreft in veel gevallen weinig te kiezen. In tal van bedrijfstakken is er een verplichte pensioenregeling, waar je als personeelslid in loondienst min of meer automatisch aan mee gaat betalen als je de daarvoor geldende leeftijd hebt bereikt. Overigens draagt ook de werkgever aan het opbouwen van zo’n oudedagsvoorziening bij. De door de werknemer te betalen pensioenpremie wordt maandelijks door de werkgever op het brutosalaris ingehouden en staat dus keurig op de salarisstrook vermeld. Wie start met het betalen van pensioenpremie voelt dat wel in de portemonnee. Een potje opbouwen voor later betekent dat je nu minder te besteden hebt. Niet meer dan logisch maar niet per se prettig als je elke maand maar net rondkomt.

Zelfstandig

Steeds meer mensen –ook jongeren– hebben geen baan maar werken bijvoorbeeld als zzp’er. Dan is het zeker wel verstandig om eens stil te staan bij het belang van het opbouwen van een potje voor later. Het Nibud geeft op de website in duidelijke taal informatie over drie verschillende manieren om zelf een (extra) pensioenvoorziening op te bouwen, met de voor- en nadelen. Die vormen zijn: sparen, beleggen of een lijfrenteverzekering of -spaarrekening. Het Nibud pleit er trouwens al jaren voor dat alle werkenden –ook zelfstandigen– automatisch een aanvullend pensioen zouden moeten opbouwen. De reden: mensen beginnen op eigen houtje niet zomaar aan het aanleggen van een potje voor later. En het is ook maar de vraag of een zzp’er die net begint of die er maar ternauwernood in slaagt het hoofd boven water te houden, de middelen heeft om geld opzij te leggen.

Pensioenlab

Omdat veel jongeren niet of nauwelijks bij hun pensioen stilstaan is in 2014 Stichting PensioenLab opgericht. Dit initiatief van onder andere de jongerenvakbonden van FNV en CNV wil jongeren een stem geven in het debat over (de toekomst van) het pensioenstelsel. En de bewustwording over het onderwerp stimuleren. Op de website van PensioenLab kun je bijvoorbeeld een op jongeren toegesneden testje invullen om uit te zoeken in hoeverre je al genoeg hebt geregeld voor later. Wat ook wel aardig is: de pagina met veelgestelde vragen. Hier wordt helder en compact uitgelegd hoe het pensioenstelsel in elkaar zit en wat bijvoorbeeld de consequenties zijn als je zou besluiten eerder te stoppen met werken.

