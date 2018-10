Herenkleding met zelfredzaam vermogen

Een overhemd dat je niet hoeft te wassen en te strijken: het klinkt als de droom van iedereen die dagelijks wordt geconfronteerd met een hoge stapel was. Kunnen innovatieve kledingtechnologieën hun belofte waarmaken?

Een koffievlek op een net overhemd is zo gemaakt: ben je zelf niet onhandig, dan spettert de automaat wel of word je aangestoten door een collega. Vervelend, want die onberispelijke uitstraling was nu net nodig om een nieuwe opdracht binnen te halen.

En alsof dat nog niet genoeg is, is koffie niet eens de enige uitdaging waarmee we op een gemiddelde dag te maken krijgen. Wat te denken van jam, jusspetters of koekkruimels? Dagelijks liggen er heel wat gevaren op de loer die iemands vlekvrije imago een deuk kunnen bezorgen.

Dat hoeft natuurlijk helemaal niet verkeerd te zijn, maar vaststaat dat mensen zich in fris ogende kleding een stuk zekerder voelen. Ook een feit: een opvallende vlek of kreukel kan een slechte indruk maken op een moment waarop er veel op het spel staat.

Smoezelige kragen

Een nieuwe behandeling van stoffen moet uitkomst bieden. Na de introductie van het vlekvrije T-shirt zijn er inmiddels een vlek- en kreukvrij overhemd en dito stropdas, pantalon en colbert. De kantoorman anno 2018 kan bijna zonder wasmachine en strijkijzer door het leven.

Een van de bedenkers van de innovatieve praktische kleding is Lotte Vink. De Amsterdamse startte begin 2017 met Labfresh, een bedrijf dat mannenkleding maakt „met slimme stoffen”, vertelt Vink. De ondernemer vond dat er weinig innovatie was te vinden op het gebied van alledaagse kleding: „Sportmerken zoals Nike omarmen nieuwe technologieën, maar de laatste grote ontwikkeling was strijkvrije kleding in de jaren 50. Wij zagen dit als een kans om de markt op te schudden en zijn toen heel suf wetenschappelijke artikelen gaan lezen over wat er allemaal mogelijk is.” Uiteindelijk kwam ze bij de gepatenteerde Induo®-technologie uit, die in de producten is verweven. Die zorgt dat katoenvezels water, olie en bacteriën afstoten, wat een definitief einde moet maken aan smoezelige kragen, natte oksels en etensvlekken. De toepassing van deze technologie heeft nog een extra voordeel, vertelt Vink: „Labfresh is ook onze manier om te vechten tegen de ”fast fashion”-cultuur. We willen graag duurzame kleding maken die langer meegaat.”

In het assortiment zitten zakelijke overhemden, casual overhemden, sokken en T-shirts. De vele mogelijkheden die stoftechnologieën bieden, stelden de ondernemer wel voor een keuze: maakte ze een ademend shirt of een 100 procent waterbestendig shirt? Het werd de ademende versie: daardoor kan zweet verdampen en blijven het lichaam en overhemd relatief droog. Het betekent wel dat het shirt iets inlevert aan waterbestendigheid.

Niet uit de naad

Labfresh kreeg eind vorig jaar navolging van het Amerikaanse XYZ Group, dat de X Suit introduceerde. Dat colbert kan het beste worden omschreven als een klassiek kledingstuk in een nieuw jasje. De vlek- en kreukvrije stof van de X Suit zorgt ervoor dat het colbert er onberispelijk uitziet. Het bedrijf achter de X Suit stopt het kledingstuk bij wijze van demonstratie zelfs in een rugtas, om het er daarna onaangetast weer uit te halen.

Om het geheel af te maken, is er de X Pant. Deze pantalon is van dezelfde stof gemaakt als het colbert en samen vormen ze dan ook een perfecte combinatie. Om het leven van de moderne zakenman nog wat comfortabeler te maken, werd bovendien gekozen voor een stof die naar vier kanten toe uitrekt: daardoor hoef je –in theorie– nooit meer bang te zijn dat je uit een naad van je jasje scheurt.

Hoewel de technologieën in eerste instantie vooral in zakelijke kleding werden gebruikt, duiken ze ook op in vrijetijdskleding. Opvallend is dat er eigenlijk alleen innovatieve herenkleding op de markt is: maken mannen er gewoon een grotere knoeiboel van, of zien zij meer de waarde in van deze producten?

De vernieuwende polo’s, broeken, sokken en jassen die wereldwijd te koop zijn, maken allemaal gebruik van vergelijkbare technologieën met „slimme garens”, nanotechnologie of „geheugenvezels.” De ene technologie is de andere niet, maar met de verschillende kledingstukken is een hele garderobe te vullen. Daar zit wel een prijskaartje aan: het goedkoopste overhemd van Labfresh kost 83 euro, terwijl een X Suit-colbert ruim 400 euro kost. Het aanbod van kleuren en uitvoeringen is nog vrij beperkt. Bij Labfresh zijn momenteel overhemden in twee kleuren verkrijgbaar en concurrent Hems biedt zelfs maar één kleur aan. Labfresh levert stropdassen in vijf effen kleuren om het geheel af te maken.

Zo verdwijnen zorgen over vlekken en kreukels, en hoeft de drager zich evenmin af te vragen of hij er elke dag soms precies hetzelfde uitziet. Die laatste vraag knaagt immers net zo goed aan het zelfvertrouwen als een koffievlek op een overhemd.

Wasvoorschriften

Voor innovatieve kleding geldt: zien is geloven. Daarom stuurde Labrash een overhemd toe voor de proef op de som. Het bedrijf adverteert met beelden van rode wijn die probleemloos in druppels van de stof afglijdt. Omdat gemorste koffie voor veel kantoormensen een wat alledaagser probleem is, wordt het overhemd –dat dankzij de stretch perfect past– aan een koffievlektest onderworpen.

Het blijft een beetje tegennatuurlijk om welbewust koffie over een overhemd te gooien, maar de belofte van een vlekvrij resultaat verlaagt de drempel. En eerlijk is eerlijk, een fikse scheut van het zwarte vocht verandert in een oogwenk in kleine losse druppeltjes die boven op de stof blijven liggen. Daarmee heeft de techniek achter het overhemd zijn werk verricht en is de koffie met een vochtige tissue gemakkelijk van de mouwen te boenen. Doordat de stof ademend is, blijft het overhemd even plakken, maar dat is al na een paar minuten over. Nadat de vlek is opgedroogd, zijn er nagenoeg geen sporen van de koffie meer te bekennen. Nauwkeurige inspectie laat een kleine verkleuring zien, maar die is bijna niet te onderscheiden.

Evenmin duidelijk waarneembaar is de koffiegeur, maar helemaal verdwenen is ook die niet. Het is daarom wel prettig om het overhemd na het koffieavontuur toch in de was te doen.

Koffievlektest

Aan elk technologisch voordeel kleeft wel een nadeel. Het grootste probleem van veel genoemde kledingproducten is dat ze niet in de gewone was kunnen worden meegenomen. Sommige overhemden en broeken moeten met de hand worden gewassen of mogen op maximaal 40 graden in de machine.. Soms zijn bleekmiddelen niet toegestaan en dient de wasdroger te worden genegeerd. Het ene gemak heft dus het andere op.