Haren knippen doe je zo – een kleine handreiking

Hoewel de kapper z’n schaar weer heeft opgepakt, zal het gros van de Nederlanders nog met ongeknipte haren lopen. Kapperszaken kunnen vanwege de anderhalvemeterrichtlijn niet zo veel klanten ontvangen als voorheen en risicogroepen moeten nog zo veel mogelijk thuisblijven. Tijd om een paar kneepjes van het knippen te leren.

„Dit is allerminst een thuisknipcursus”, zegt Gré Oost, die al bijna twintig jaar lesgeeft in haren knippen. Voor wie zijn huisgenoten wil knippen, kan ze wel wat tips geven. Want wie heeft in de afgelopen weken niet gedacht dat er hier of daar eigenlijk een puntje van z’n haren af moest?

Wanneer je gaat knippen, let je om te beginnen op je eigen kleding, tipt Oost. „Voor een vrouw adviseer ik een lange wijde rok, je dient met de knieën ver uit elkaar te kunnen zitten achter je model. Daarbij dicht schoeisel, vanwege de haartjes die ronddwarrelen. Voor een man een lange broek en ook dichte schoenen.” Verder adviseert Oost een schort –niet de keukenschort– met eventueel een zak.

De persoon die geknipt gaat worden, het model, moet zitten op een stoel met een lage rugleuning, zonder armleuningen. Oost: „Je kunt zo om het model heen lopen en overal goed bij. De Tripp Trappstoel van Stokke wordt vaak voor kleine kinderen gebruikt. Het model moet schoon haar hebben, anders plakt het aan elkaar. Een schaar kan niet tegen de chemicaliën die in haarproducten zitten.” Voldoende licht is een vereiste, bij schemerlicht knippen verhoogt het risico op een mislukte coupe.

Dameskapsel op één lengte

Stap 1: Klemmen zetten in een kruisafdeling

Stap 1: Klemmen plaatsen op de kruising. beeld RD, Anton Dommerholt

Deel het haar in vier delen. Trek de middenscheiding vanaf het voorhoofd tot in de nek, en trek een scheiding van oor tot oor over het hoofd. Zet het haar met klemmen vast. Een scheiding die niet in het midden zit, laat je daar.

Stap 2: Achterkant

Stap 2: Achterkant knippen. beeld RD Anton Dommerholt

Het model zit met licht gebogen hoofd en de voeten naast elkaar. Neem uit beide achterste klemmen een kleine horizontale passée, een plukje haar dat je wilt knippen. Maak de haren aan de achterkant van aanzet tot punt nat met een spuit. Ga recht achter het model zitten en kam de haren recht naar beneden. Draai de vingers met de haren iets naar binnen naar het model zodat de bovenste haren een fractie langer blijven. Draai dan zonder de haren te verschuiven de vingers weer naar je toe om te kunnen knippen. Knip vanuit het midden naar links op de gewenste lengte af. Knip daarna de rechterkant stukje voor stukje naar binnen, te beginnen net naast het midden. Als ook de rechterkant klaar is, controleer dan of links en rechts even lang zijn. Neem na elke baan steeds een kleine passée uit beide klemmen en knip steeds vanuit het midden. Knip door tot er geen haar meer in de klemmen van de achterste vakken zit.

Stap 3 en 4: Zijkanten

Stap 3 en 4: Zijkanten knippen. beeld RD, Anton Dommerholt

Het model kijkt recht vooruit. Knip nu één zijkant; wanneer de scheiding uit het midden ligt, begin dan met de smalle kant. Neem steeds een horizontale passée uit de klemmen. Trek de eerste pluk boven de oren en kam de haren naar beneden, maak alle haren nat van aanzet tot punt. Trek de haren niet te strak over de oren, dan worden ze te veel uitgereikt. Als deze opdrogen worden ze korter dan de rest. Ga door totdat er geen haar meer in de klem zit. Doe bij de andere zijkant hetzelfde.

Stap 5: Controle

Stap 5: Controle. beeld RD, Anton Dommerholt

Trek de haren aan de voorkant haaks op de middenscheiding als een pony naar je toe. Dit kan alleen als de scheiding in het midden gehouden is. Aan de onderkant moet de lijn in een symmetrische V naar je toe lopen. Is dat niet zo, dan is de ene kant langer dan de andere. Knip dat bij.

Herenkapsel

Stap 1: Bovenop

Stap 1: Bovenop. beeld RD, Anton Dommerholt

Begin bovenop met knippen. Knip passée voor passée een baan die midden over het hoofd loopt van voorhoofd tot kruin. Zorg ervoor dat de haren loodrecht –in een hoek van 90 graden– ten opzichte van de vorm van het hoofd getrokken worden; dus niet naar voren of naar achteren. Zo worden alle haren even lang.

Stap 2: Zijkanten en achterkant

Stap 2: Zijkanten. beeld RD, Anton Dommerholt

Knip de haren die hangen aan het hoofd, de zij- en achterkant. De plukjes haar worden nu een beetje diagonaal getrokken. De vingertoppen wijzen naar je eigen buik. Rechtshandige personen beginnen voor de oren aan de rechterkant van het model en draaien al knippend helemaal om het model tot links vooraan, linkshandigen beginnen links. Pak steeds kleine diagonale plukjes.

Houd alleen achter de oren en op het achterhoofd de haren iets langer. De laatste baan in de nek knip je op dezelfde manier, maar houd overal de vingers strak tegen het hoofd. Door de vingers constant in dezelfde stand te houden, zijn de haarlengten overal hetzelfde, met uitzondering van net achter de oren.

Stap 3: Achter in de nek

Stap 3: Achter in de nek. beeld RD, Anton Dommerholt

Buig het hoofd van het model naar voren en laat je vingertoppen naar je buik wijzen. Je handpalm staat scheef. Nu heb je geen last van het hoofd, de oren en de schouders van het model en knip je niet zo snel in je hand tussen je wijsvinger en middelvinger.

Stap 4: Afwerking rondom de oren

Stap 4: Afwerking rondom de oren. beeld RD, Anton Dommerholt

Als het oor geheel zichtbaar moet worden, houd dan de oorschelp buiten bereik van de schaar. Het model kan ook zelf zijn oorschelp wegvouwen. Begin altijd achter het oor. Knip met de schaar rond het oor. Knip vooral niet in de haargrens.

Zet de kam met de tanden omhoog, schuin voor het oor. Het draaipunt van de kam op de huid is bovenaan, bij de aanzet van het oor. Beweeg de kam langzaam draaiend naar horizontaal en knip steeds de uitstekende haren weg die over het dikke gedeelte van de kam komen. Blijf in beweging: knip en draai, knip en draai.

Stap 5: Bakkebaarden scheren

Stap 5: Bakkebaarden. beeld RD, Anton Dommerholt

Als de bakkebaarden opgeknipt zijn, kunnen ze met een trimmer recht afgeschoren worden naar wens van het model.

Stap 6: Nekharen scheren

Stap 6: Nekharen scheren. beeld RD, Anton Dommerholt

Zet de contourlijnen van het haar met een trimmer recht af. De haren vanaf de oren met een ietwat schuine lijn naar beneden wegscheren. Maak de lijn niet te schuin, dan lijkt de nek breed. Houd de lijnen hoekig voor een mannelijk effect. Na het trimmen het haar eventueel nog met de kam opknippen om de rand minder bot te laten zijn.

Benodigheden voor het knippen van een dames- en herenmodel. beeld RD, Anton Dommerholt

Gereedschap

Kam: niet te lange tanden, eventueel antistatisch.

Schaar: als je net start, kies dan een goedkoop setje van een drogisterij. Dat knipt niet altijd prettig; een coupeschaar kan zelfs pijn doen. Als het knippen bevalt kun je altijd een duurder exemplaar aanschaffen.

Waterspuit: vochtig haar is beter voor de gezondheid. Soms knip je erg kleine haartjes af; als ze nat zijn vallen ze op de grond; droog zou je ze kunnen inademen.

Kapmantel: de haren glijden over de mantel op de grond.

Nekkwast: mag ook een behangkwast zijn, als de kwast maar zachte haren heeft.

Haarklemmen: voor haar op één lengte of in laagjes.

Trimmer: een minitondeuse voor nekharen, bakkebaarden en eventueel voor rondom de oren.