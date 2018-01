Groentevoornemens

Als je al aan goede voornemens doet, kun je maar het best kiezen voor doelen die binnen je bereik liggen. En er verder niet te veel ruchtbaarheid aan geven. Een fervente roker die op 1 januari zegt dat hij nu echt gaat stoppen; een sporthater die aankondigt voortaan twee keer in de week te gaan hardlopen – ja ja, het zal wel. Je ziet de mislukking al van verre aankomen.

Maar een doel dat in het verlengde ligt van wat je toch al (graag) doet: dat moet haalbaar zijn. Meer groente eten is er zo een. Volgens de meest recente schijf van vijf zou een volwassene dagelijks minstens 250 gram kool, bonen, knollen en wat dies meer zij tot zich moeten nemen. Omdat dat goed is voor een mens. Maar in de praktijk is het zelfs voor een groenteliefhebber nog best een klus om aan die hoeveelheid te komen.

Een eenvoudige manier om meer groente te eten, is om bij de warme maaltijd of bij een broodmaaltijd rauwkost op tafel te zetten. Bij de hartige taart uit het recept maakte ik een salade van andijvie, witlof en bloedsinaasappel. Zo gepiept en lekker fris. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een salade wel een wat omslachtige manier is om extra groente te eten. Een rauw stronkje witlof of een handje andijvie: dat weegt nauwelijks iets.

Maar ook zonder begeleidende salade is de taart een aardige stap op weg naar het eten van meer groenten. Zeker als je het gerecht beziet in het licht van de Franse keuken. Waar aardappels ook als groente worden beschouwd.

Het werkt echt: geraspte piepers als taartbodem. Wat mij betreft is het een aardig alternatief voor de vierkante bladerdeeglapjes die vaak voor hartige taart worden gebruikt en die nogal vet zijn. Voor een knapperig en snijdbaar resultaat is het wel van belang om zo veel mogelijk aanhangend vocht uit de aardappelrasp te laten lekken of te persen. Maar spoel de sliertjes vooral niet af. Als je dat doet, kleven ze minder goed aan elkaar.

Spruitjestaart

Ingrediënten (voor 2 tot 3 personen)

- 500 g geschilde iets kruimige aardappels

- 500 g spruitjes

- 1 ui

- 250 g (kastanje)champignons

- 4 eieren

- 100 g oude kaas

- paneermeel

- boter of olie

- melk of room

- peper en zout

Bereiding

Rasp de geschilde en gewassen aardappels met een grove rasp. Laat de rasp een tijdje uitlekken in een zeef (of druk er zo veel mogelijk vocht uit).

Verhit de oven voor op 200 graden Celsius (hete lucht: 180 graden Celsius). Vet een taartvorm met een doorsnee van ongeveer 24 centimeter in met boter of olie. Bestrooi de vorm met een beetje paneermeel. Doe de aardappelrasp in een kom, voeg er een ei, een scheutje melk of room en peper en zout naar smaak aan toe. Kneed alles door elkaar. Schep de aardappelrasp in de taartvorm en verdeel over de bodem en tegen de rand. Druk aan met een lepel. Bak de bodem in 20 tot 25 minuten gaar en bruin.

Maak intussen de spruitjes schoon en kook ze in vijf minuten beetgaar – ze garen in de oven nog door. Snipper de ui en snijd de champignons in kleine stukjes. Verhit een kluitje boter of een scheutje olie in een koekenpan en fruit eerst de uisnippers een paar minuten. Zet het vuur dan wat hoger, voeg de champignons toe en bak alles in een paar minuten mooi bruin. Laat de spruitjes en het champignonmengsel iets afkoelen.

Rasp de kaas. Klop de overige eieren los met een scheutje melk of room. Roer de spruitjes, het champignonmengsel en de kaas erdoor. Schep de vulling in de aardappelbodem. Bak de taart in nog eens circa 25 minuten gaar en bruin.