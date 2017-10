Groente uit de oven met balsamico en parmezaan

Het mag nog één keer, vind ik: koken met aubergine en courgette. Want al is het inmiddels oktober, ik zie deze vruchtgroentes toch heus nog in de winkels, tegen aantrekkelijke prijzen. In mijn ogen horen ze bij zon en vakantie, maar ze schijnen tot in november uit de Nederlandse kas te komen.

Mijn ongeschreven regel is dat ik ze, om een beetje lief te zijn voor het milieu, koop zolang ze uit eigen land komen. (Al ben ik er eigenlijk helemaal niet zo zeker van dat hun Spaanse broertjes zo veel belastender zijn dan de Hollandse kasplantjes.)

Vaak belanden courgettes en aubergines bij mij in de grillpan. Als je zo’n bescheiden maatje pan hebt als ik, is dat een behoorlijke klus. Nee, dan dit recept, met ui, een op de markt gevonden bosje groene asperges en tomaatjes: dat laat de oven het werk doen. Ik word sowieso steeds meer fan van de combinatie oven en groente. Bloemkool kook ik zelden meer (tenzij voor de kinderen), die rooster ik. Het levert knapperige roosjes op, heel anders dan zo’n bleekwitte stronk uit het water. Net als bospeen. De hele wortels kunnen de oven in, met voor het mooi nog een stukje groen eraan. Ovengroenten krijgen her en der een geblakerd randje en hebben ineens veel meer smaak dan normaal.

Je hoeft ovengroente alleen maar in hapklare brokken te snijden –een beetje van gelijke grootte–, ze vervolgens door olie en smaakmakers (verse knoflook, rozemarijn, kerriepoeder) te husselen en de oven in te schuiven.

Dit keer bracht ik de groenten na het bakken pas op smaak, met balsamicoazijn en Parmezaanse kaas. Dat levert een heel andere –herfstige– smaak op. Ik at de groenten met brood en ja, met halloumi, die superkaas waar ik het eerder over had (door de parmezaan kan het trouwens ook prima zónder). Te koop bij sommige kaasboeren, bij Turkse winkels en bij steeds meer supermarkten. Halloumi is zo stevig dat je hem kunt bakken. Als je een grillpan hebt, zou ik ’m alsnog tevoorschijn halen. Want alleen met zo’n pan krijg je van die mooie grillstrepen.

Geroosterde groente

Ingrediënten (voor een bakplaat vol)

- 1 aubergine

- 1 courgette

- 2 uien

- bosje groene asperges

- 250 g cherrytomaatjes (liefst aan een tros)

- olijfolie

- 3 el balsamicoazijn

- handjevol versgeraspte Parmezaanse kaas

Bereiding

Was de aubergine en de courgette en snijd ze in blokjes van ongeveer 1,5 bij 1,5 centimeter. Pel de uien en snijd ze in halve ringen. Snijd de houtige uiteinden van de asperges en snijd ze in drieën.

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Leg alle groenten op een bakplaat, zo veel als mogelijk in een enkele laag. Besprenkel met een scheut olijfolie (denk aan ongeveer drie eetlepels). Meng –liefst met de hand– goed door elkaar, zodat de olie om de groenten gaat zitten.

Schuif de schaal in de oven. De baktijd is ongeveer 40 à 45 minuten. Houd de groenten in de gaten, zeker als je oven onregelmatig gaart. Doe de kerstomaatjes na ongeveer 25 à 30 minuten in de oven erbij.

Besprenkel de hete groenten met balsamicoazijn, schep voorzichtig door elkaar en strooi de parmezaan erover.

Serveer met brood en eventueel gegrilde halloumi.