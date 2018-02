Groenekoolrolletjes uit de oven

Al weken zeg ik dat ik zuurkool ga maken. En nog is het er niet van gekomen, dit hele winterseizoen niet. Zodra ik het woord alleen maar noem, klinken hier thuis meteen allerlei waarschuwingssignalen. Niemand houdt van zuurkool, behalve ik. Erwtensoep is ook al zoiets. Als het eenmaal op tafel staat glijden er heus wel een paar hapjes naar binnen en eet mijn wederhelft zelfs een paar borden leeg. Maar in de top tien van favoriete maaltijden valt de meeste winterkost niet.

Gelukkig zijn er meer wintergroenten dan zuurkool. En, ook al zo fijn, je kunt veel winterse kolen en knollen op tal van manieren klaarmaken. Rooster knolselderij maar eens in de oven, da’s heel wat anders dan erwtensoep. (De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze kinderen ook die variant niet met gejuich begroeten. Tja, wat wel?)

Maak van kool eens een salade. Of vul de bladeren en rol ze vervolgens op. Die gevulde koolrolletjes maak ik de laatste jaren volgens een recept dat ik vond op devoedzamekeuken.nl. Volgens Iris Maier, de dame achter de site, zijn haar kinderen in juichstemming als dit gerecht op het menu staat. De groenekoolbladeren zelf zijn favoriet. Ik kan het begrijpen: de kool krijgt na het bereiden een heel lekker, hartig smaakje.

De laatste keer dat de koolrolletjes op tafel stonden, aten twee kinderen heel behoorlijk. De ander veegde zo veel mogelijk tomatensaus weg en peuterde het gehakt uit de kool. Want daar zaten vieze dingetjes in. Daar had hij, uitgaande van zijn uitleg van vies, helemaal gelijk in: behalve een uitje had ik dit keer –om de hoeveelheid vlees wat te verminderen– ook wortelrasp en gekookte rijst door het gehakt gemengd.

Overigens horen wortel en rijst niet thuis in het oorspronkelijke recept. Want devoedzamekeuken.nl is een inspiratieplek voor koolhydraatarme recepten, en rijst bevat juist veel koolhydraten. Voor wie niets tegen koolhydraten heeft, is het een geslaagde variant, vond ik. Zoon dacht er anders over. Maar ja. Dat gebeurt wel vaker.

Gevulde koolrolletjes

Ingrediënten

- groene kool (savooiekool)

voor het gehakt: 300 g rundergehakt, - 50 g ongekookte rijst, 50 g geraspte wortel (origineel: 500 g gehakt), 1 kleine ui, 1 ei, 1 el paprikapoeder, snuf cayennepoeder, 1 el paneermeel (origineel: kokosmeel)

voor de saus: 2 kleine uien, 2 teentjes knoflook, 1 tl gedroogde tijm, 750 ml gezeefde tomaten (passata), 250 ml bouillon

- 150 g geraspte boerenkaas, extra belegen

- peper en zout

- olie (origineel: kokosolie)

Bereiding

Kook de rijst gaar. Zet, voor de groene kool, een grote pan met water op het vuur. Verwijder de buitenste donkergroene bladeren van de kool (die gebruik je niet), haal al het andere blad los van de stronk en was het. Kook de bladeren 1 à 2 minuten in het water zodat ze enigszins slap worden. Giet ze af en laat afkoelen.

Snipper de uien heel fijn. Plet de knoflooktenen en hak deze fijn. Doe het gehakt samen met één gesnipperde ui, geraspte wortel, gekookte rijst, paneermeel, ei, cayennepeper, paprikapoeder en peper en zout naar smaak in een kom. Meng goed.

Snijd de dikke nerf uit de koolbladeren. Vorm dikke rolletjes van het gehakt, de grootte is afhankelijk van hoe groot de koolbladeren zijn. Rol het gehakt in de koolbladeren en leg de rolletjes in een ovenschaal.

Verwarm een koekenpan, verhit wat olie. Fruit de ui tot deze zacht is. Giet de passata en de bouillon bij de ui en breng aan de kook. Voeg tijm en peper en zout naar smaak bij de saus, roer er de knoflook door en giet de saus over de koolrolletjes. Als je de saus te dun vindt, kun je deze nog een tijdje laten inkoken.

Dek het geheel af met een laag geraspte kaas en zet zo’n 40 minuten in de oven. Lekker met (spelt)pasta, of gewoon zo.